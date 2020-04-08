НАК «Нафтогаз Украины» готовит дополнительные иски к российскому «Газпрому» еще на 17,3 миллиарда долларов.

Об этом написал исполнительный директор «Нафтогаз» Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

— Кроме этого моя команда четко сформулировала и представила на согласование наблюдательному совету «Нафтогаза» дополнительные «вопросы» к «Газпрому» на сумму еще 17,3 миллиарда долларов. В случае согласования - впереди также много работы, - написал Юрий Витренко.

Напомним, что в «Нафтогазе» ожидают продолжение падения цены на газ, в том числе и для населения, как минимум до начала лета.