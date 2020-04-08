|Скорость ветра:
|1.8 м/с
|Восход солнца:
|06:17
|Заход солнца:
|19:31
|Температура завтра:
|+19 C°
|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|06:18
|Заход солнца:
|19:41
|Температура завтра:
|+20 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.75 грн
|27.25 грн
|EUR
|28.85 грн
|29.7 грн
НАК «Нафтогаз Украины» готовит дополнительные иски к российскому «Газпрому» еще на 17,3 миллиарда долларов.
Об этом написал исполнительный директор «Нафтогаз» Юрий Витренко на своей странице в Facebook.
— Кроме этого моя команда четко сформулировала и представила на согласование наблюдательному совету «Нафтогаза» дополнительные «вопросы» к «Газпрому» на сумму еще 17,3 миллиарда долларов. В случае согласования - впереди также много работы, - написал Юрий Витренко.
Напомним, что в «Нафтогазе» ожидают продолжение падения цены на газ, в том числе и для населения, как минимум до начала лета.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь
НАК «Нафтогаз Украины» готовит дополнительные иски к российскому «Газпрому» еще на 17,3 миллиарда долларов.
Об этом написал исполнительный директор «Нафтогаз» Юрий Витренко на своей странице в Facebook.
— Кроме этого моя команда четко сформулировала и представила на согласование наблюдательному совету «Нафтогаза» дополнительные «вопросы» к «Газпрому» на сумму еще 17,3 миллиарда долларов. В случае согласования - впереди также много работы, - написал Юрий Витренко.
Напомним, что в «Нафтогазе» ожидают продолжение падения цены на газ, в том числе и для населения, как минимум до начала лета.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь