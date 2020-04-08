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После введения карантина в Украине в Национальном банке зафиксировали рост числа случаев мошенничества с банковскими карточками: злоумышленники получают банковские данные украинцев под предлогом «выплаты государственной помощи».
Об этом сообщают Громадське со ссылкой на Нацбанк.
Там отмечают, что украинцам начали приходить СМС-сообщения, в которых якобы работники банков пытаются получить данные банковской карты.
— Содержание таких сообщений может несколько различаться, однако их цель одинакова — получение персональных сведений о гражданах и их платежных карточках, — сообщают в Нацбанке.
Там предостерегают украинцев не отвечать на подобные сообщения, не звонить по указанным номерам телефона, не переходить по ссылке, содержащейся в сообщении и никогда не разглашать данные банковской карты: номер, срок действия, CVC (три цифры на обратной стороне карты).
— Сотрудники банков не имеют права и полномочий запрашивать ваши персональные данные, ПИН-коды к платежным картам, динамические коды подтверждений платежей и любую другую информацию о ваших счетах, — отмечают в НБУ.
Напомним, что НАК «Нафтогаз Украины» готовит дополнительные иски к российскому «Газпрому» еще на 17,3 миллиарда долларов.
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После введения карантина в Украине в Национальном банке зафиксировали рост числа случаев мошенничества с банковскими карточками: злоумышленники получают банковские данные украинцев под предлогом «выплаты государственной помощи».
Об этом сообщают Громадське со ссылкой на Нацбанк.
Там отмечают, что украинцам начали приходить СМС-сообщения, в которых якобы работники банков пытаются получить данные банковской карты.
— Содержание таких сообщений может несколько различаться, однако их цель одинакова — получение персональных сведений о гражданах и их платежных карточках, — сообщают в Нацбанке.
Там предостерегают украинцев не отвечать на подобные сообщения, не звонить по указанным номерам телефона, не переходить по ссылке, содержащейся в сообщении и никогда не разглашать данные банковской карты: номер, срок действия, CVC (три цифры на обратной стороне карты).
— Сотрудники банков не имеют права и полномочий запрашивать ваши персональные данные, ПИН-коды к платежным картам, динамические коды подтверждений платежей и любую другую информацию о ваших счетах, — отмечают в НБУ.
Напомним, что НАК «Нафтогаз Украины» готовит дополнительные иски к российскому «Газпрому» еще на 17,3 миллиарда долларов.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь