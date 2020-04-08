Об этом сообщают Громадське со ссылкой на Нацбанк.

Там отмечают, что украинцам начали приходить СМС-сообщения, в которых якобы работники банков пытаются получить данные банковской карты.

— Содержание таких сообщений может несколько различаться, однако их цель одинакова — получение персональных сведений о гражданах и их платежных карточках, — сообщают в Нацбанке.

Там предостерегают украинцев не отвечать на подобные сообщения, не звонить по указанным номерам телефона, не переходить по ссылке, содержащейся в сообщении и никогда не разглашать данные банковской карты: номер, срок действия, CVC (три цифры на обратной стороне карты).

— Сотрудники банков не имеют права и полномочий запрашивать ваши персональные данные, ПИН-коды к платежным картам, динамические коды подтверждений платежей и любую другую информацию о ваших счетах, — отмечают в НБУ.

Напомним, что НАК «Нафтогаз Украины» готовит дополнительные иски к российскому «Газпрому» еще на 17,3 миллиарда долларов.