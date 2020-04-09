Всемирная торговая организация (ВТО) спрогнозировала резкое падение мировой торговли товарами в 2020 году из-за пандемии COVID-19 и вероятное восстановление в 2021-м.

Об этом сообщает Лига.

ВТО дала широкий прогноз потенциального падения в текущем году - от 13% до 32%, сообщив, что неопределенность вокруг экономического влияния беспрецедентного кризиса сохраняется.

ВТО прогнозирует восстановление торговли на 21-24% в 2021 году, при этом результат будет зависеть от продолжительности вспышки коронавируса и эффективности ответных мер.

Напомним, что по состоянию на 9:00 четверга, 9 апреля, в Украине 1892 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 57 летальных 45 пациентов выздоровели.