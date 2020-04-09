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Всемирная торговая организация (ВТО) спрогнозировала резкое падение мировой торговли товарами в 2020 году из-за пандемии COVID-19 и вероятное восстановление в 2021-м.
Об этом сообщает Лига.
ВТО дала широкий прогноз потенциального падения в текущем году - от 13% до 32%, сообщив, что неопределенность вокруг экономического влияния беспрецедентного кризиса сохраняется.
ВТО прогнозирует восстановление торговли на 21-24% в 2021 году, при этом результат будет зависеть от продолжительности вспышки коронавируса и эффективности ответных мер.
Напомним, что по состоянию на 9:00 четверга, 9 апреля, в Украине 1892 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 57 летальных 45 пациентов выздоровели.
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Всемирная торговая организация (ВТО) спрогнозировала резкое падение мировой торговли товарами в 2020 году из-за пандемии COVID-19 и вероятное восстановление в 2021-м.
Об этом сообщает Лига.
ВТО дала широкий прогноз потенциального падения в текущем году - от 13% до 32%, сообщив, что неопределенность вокруг экономического влияния беспрецедентного кризиса сохраняется.
ВТО прогнозирует восстановление торговли на 21-24% в 2021 году, при этом результат будет зависеть от продолжительности вспышки коронавируса и эффективности ответных мер.
Напомним, что по состоянию на 9:00 четверга, 9 апреля, в Украине 1892 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 57 летальных 45 пациентов выздоровели.
|
Це був поворотний день у новітній історії УкраїниТарас Креминь
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь