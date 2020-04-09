Объём перевалки ООО «Морской специализированный порт Ника-Тера», входящего в группу компаний Group DF, по итогам первого квартала 2020 года составил 1,87 миллионов тонн грузов, что на 1,5% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Всего за первые три месяца работы порт «Ника-Тера» обработал 85 судов, в том числе 2 сухогруза с догрузкой на рейде, а также 4 танкера с подсолнечным маслом.

В структуре грузооборота продолжают преобладать зерновые, зернобобовые и масличные культуры, составившие 65% от квартального объема перевалки или 1,22 миллионов тонн.

Навалочные грузы составили - 14% или 0,27 миллионов тонн, шрот - 17% (0,32 миллионов тонн), а перевалка масла - 4% (0,07 миллионов тонн).

— Несмотря на нестандартную ситуацию и ряд ограничений, связанных с короновирусной инфекцией в стране и мире, наш порт не только оперативно адаптировался к новым условиям работы, но и продолжает демонстрировать позитивную динамику роста грузооборота. Предприятие работает в штатном режиме, выполняя в полном объеме обязательства перед партнерами, подрядчиками, персоналом и государством. Уверен, наша компания достойно выдержит испытание короновирусом и по окончанию этого кризиса мы станем ещё сильнее - прокомментировал начальник порта «МСП Ника-Тера» Алим Агакишиев.

Напомним, что в 2019 году грузооборот «Морской специализированный порт Ника-Тера», входящий в группу компаний Group DF, составил 8,637 миллиона тонн.