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Объём перевалки ООО «Морской специализированный порт Ника-Тера», входящего в группу компаний Group DF, по итогам первого квартала 2020 года составил 1,87 миллионов тонн грузов, что на 1,5% больше показателя за аналогичный период прошлого года.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Всего за первые три месяца работы порт «Ника-Тера» обработал 85 судов, в том числе 2 сухогруза с догрузкой на рейде, а также 4 танкера с подсолнечным маслом.
В структуре грузооборота продолжают преобладать зерновые, зернобобовые и масличные культуры, составившие 65% от квартального объема перевалки или 1,22 миллионов тонн.
Навалочные грузы составили - 14% или 0,27 миллионов тонн, шрот - 17% (0,32 миллионов тонн), а перевалка масла - 4% (0,07 миллионов тонн).
— Несмотря на нестандартную ситуацию и ряд ограничений, связанных с короновирусной инфекцией в стране и мире, наш порт не только оперативно адаптировался к новым условиям работы, но и продолжает демонстрировать позитивную динамику роста грузооборота. Предприятие работает в штатном режиме, выполняя в полном объеме обязательства перед партнерами, подрядчиками, персоналом и государством. Уверен, наша компания достойно выдержит испытание короновирусом и по окончанию этого кризиса мы станем ещё сильнее - прокомментировал начальник порта «МСП Ника-Тера» Алим Агакишиев.
Напомним, что в 2019 году грузооборот «Морской специализированный порт Ника-Тера», входящий в группу компаний Group DF, составил 8,637 миллиона тонн.
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Объём перевалки ООО «Морской специализированный порт Ника-Тера», входящего в группу компаний Group DF, по итогам первого квартала 2020 года составил 1,87 миллионов тонн грузов, что на 1,5% больше показателя за аналогичный период прошлого года.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Всего за первые три месяца работы порт «Ника-Тера» обработал 85 судов, в том числе 2 сухогруза с догрузкой на рейде, а также 4 танкера с подсолнечным маслом.
В структуре грузооборота продолжают преобладать зерновые, зернобобовые и масличные культуры, составившие 65% от квартального объема перевалки или 1,22 миллионов тонн.
Навалочные грузы составили - 14% или 0,27 миллионов тонн, шрот - 17% (0,32 миллионов тонн), а перевалка масла - 4% (0,07 миллионов тонн).
— Несмотря на нестандартную ситуацию и ряд ограничений, связанных с короновирусной инфекцией в стране и мире, наш порт не только оперативно адаптировался к новым условиям работы, но и продолжает демонстрировать позитивную динамику роста грузооборота. Предприятие работает в штатном режиме, выполняя в полном объеме обязательства перед партнерами, подрядчиками, персоналом и государством. Уверен, наша компания достойно выдержит испытание короновирусом и по окончанию этого кризиса мы станем ещё сильнее - прокомментировал начальник порта «МСП Ника-Тера» Алим Агакишиев.
Напомним, что в 2019 году грузооборот «Морской специализированный порт Ника-Тера», входящий в группу компаний Group DF, составил 8,637 миллиона тонн.
|
Це був поворотний день у новітній історії УкраїниТарас Креминь
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь