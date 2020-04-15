Об этом сообщил глава Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко, передаёт Громадське.

По его словам, государственное регулирование цен должно заработать с 15 апреля 2020 года и будет распространяться на 10 продуктов, 8 лекарственных средств и 2 медицинских товара.

— Если цена в торговле на них планирует повышаться, то заведение торговли через электронную форму обязано сообщать об этом в Госпотребслужбу. На производителей или поставщиков это регулирование не распространяется. Но государство будет изучать причины роста цен в розничных магазинах и аптеках, и иметь возможность влиять и на производителей, или импортеров, если цены растут без экономического обоснования, — пояснил Алексей Дорошенко.

В перечень товаров, на которые будут регулировать цены, вошли: гречка, сахар, мука пшеничная, отечественные макароны, молоко 2,5% в пленке, ржано-пшеничный хлеб, куриные яйца 1 категории, курица в тушке, сливочное масло 72,5%, минеральная вода без газа, медицинские маски и перчатки.

— Считаю это действенным механизмом влияния на ценовую ситуацию в стране и начало мягкого регулирования по европейскому образцу. Например, во Франции под регулирование попадает несколько тысяч наименований продуктов, — добавил Алексей Дорошенко.

Отметим, что государственное регулирование цен на социальные продукты действовало в Украине до 2017 года. Тогда государство регулировало размер торговой наценки, которую могли устанавливать магазины на продукты так называемой социальной группы.

Напомним, что депутат Николаевского областного совета Татьяна Демченко предложила облгосадминистрации начать «жёсткий контроль» за ценами на продукты питания и медицинские препараты в области.