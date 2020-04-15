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Апелляционный суд Киева отклонил жалобу юристов государственного ПриватБанка на решение Печерского райсуда о фактическом взыскании с банка $250 миллионов, которые хранились на депозитах шести компаний, связанных с бизнесменами Григорием и Игорем Суркисами в кипрском филиале ПриватБанка до национализации.
Об этом сообщает Лига.
Согласно разъяснению суда, банк должен выполнить условия депозитных договоров, заключенных с компаниями Camerin Investments, Sunnex Investments, Tamplemon Investments, Berlini Commercial, Lumil Investments, Sofinam Investments (все – Великобритания). Речь идет о выплате суммы вкладов и процентов – всего $250 миллионов или около 7 миллиардов гривен.
ПриватБанк настаивал на том, что исполнение договоров невозможно, поскольку депозиты были конвертированы в капитал банка во время национализации, как средства, принадлежащие, по определению НБУ, связанным лицам с экс-собственниками Привата Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.
Особенность сегодняшнего решения – суд фактически разрешил принудительное взыскание средств с ПриватБанка несмотря на то, что решений по существу спора пока не было. Взыскание, согласно определению суда, выступает обеспечением по иску компаний Суркисов, которые в ряде параллельных процессов оспаривают связанность с Коломойским и Боголюбовым.
Ранее сообщалось, что половина украинцев поддерживают принятие Верховной Радой проекта закона, который сделает невозможным возвращение «ПриватБанка» его бывшим владельцам.
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Апелляционный суд Киева отклонил жалобу юристов государственного ПриватБанка на решение Печерского райсуда о фактическом взыскании с банка $250 миллионов, которые хранились на депозитах шести компаний, связанных с бизнесменами Григорием и Игорем Суркисами в кипрском филиале ПриватБанка до национализации.
Об этом сообщает Лига.
Согласно разъяснению суда, банк должен выполнить условия депозитных договоров, заключенных с компаниями Camerin Investments, Sunnex Investments, Tamplemon Investments, Berlini Commercial, Lumil Investments, Sofinam Investments (все – Великобритания). Речь идет о выплате суммы вкладов и процентов – всего $250 миллионов или около 7 миллиардов гривен.
ПриватБанк настаивал на том, что исполнение договоров невозможно, поскольку депозиты были конвертированы в капитал банка во время национализации, как средства, принадлежащие, по определению НБУ, связанным лицам с экс-собственниками Привата Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.
Особенность сегодняшнего решения – суд фактически разрешил принудительное взыскание средств с ПриватБанка несмотря на то, что решений по существу спора пока не было. Взыскание, согласно определению суда, выступает обеспечением по иску компаний Суркисов, которые в ряде параллельных процессов оспаривают связанность с Коломойским и Боголюбовым.
Ранее сообщалось, что половина украинцев поддерживают принятие Верховной Радой проекта закона, который сделает невозможным возвращение «ПриватБанка» его бывшим владельцам.