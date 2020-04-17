|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|06:00
|Заход солнца:
|19:43
|Температура завтра:
|+17 C°
|Скорость ветра:
|7 м/с
|Восход солнца:
|05:59
|Заход солнца:
|19:56
|Температура завтра:
|+12 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.9 грн
|27.35 грн
|EUR
|29 грн
|29.68 грн
Китайский ВВП рухнул в первом квартале 2020 года на 6,8% из-за пандемии коронавируса.
Об этом сообщает Reuters.
Как сообщается, это первое снижение экономики КНР с начала публикации квартальных данных о ВВП Государственным статистическим управлением в 1992 году.
В четвертом квартале 2019 года экономика КНР выросла на 6% в годовом выражении. Теперь же из-за пандемии китайскому правительству необходимо принимать меры для поддержки экономики в условиях возросшей безработицы и социальной нестабильности, пытаясь при этом удержать под контролем долговую нагрузку и финансовые риски.
Напомним, что в китайском городе Ухань, откуда началась пандемия коронавируса, возросло число погибших от COVID-19, это связано с тем, что местные власти приняли решение пересчитать количество погибших от коронавируса, в обновленной отчетности появились еще 1 тысяча 290 умерших.
|
Феномен безпорадностіСтанислав Мартиросов
|
Аналитика онлайн продаж по категориям товаров 2019-2020 (e-commerce)Евгений Василенко
|
Вчера мы призвали — сегодня СБУ уже делает!Татьяна Кравчук
Китайский ВВП рухнул в первом квартале 2020 года на 6,8% из-за пандемии коронавируса.
Об этом сообщает Reuters.
Как сообщается, это первое снижение экономики КНР с начала публикации квартальных данных о ВВП Государственным статистическим управлением в 1992 году.
В четвертом квартале 2019 года экономика КНР выросла на 6% в годовом выражении. Теперь же из-за пандемии китайскому правительству необходимо принимать меры для поддержки экономики в условиях возросшей безработицы и социальной нестабильности, пытаясь при этом удержать под контролем долговую нагрузку и финансовые риски.
Напомним, что в китайском городе Ухань, откуда началась пандемия коронавируса, возросло число погибших от COVID-19, это связано с тем, что местные власти приняли решение пересчитать количество погибших от коронавируса, в обновленной отчетности появились еще 1 тысяча 290 умерших.