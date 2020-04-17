Китайский ВВП рухнул в первом квартале 2020 года на 6,8% из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, это первое снижение экономики КНР с начала публикации квартальных данных о ВВП Государственным статистическим управлением в 1992 году.

В четвертом квартале 2019 года экономика КНР выросла на 6% в годовом выражении. Теперь же из-за пандемии китайскому правительству необходимо принимать меры для поддержки экономики в условиях возросшей безработицы и социальной нестабильности, пытаясь при этом удержать под контролем долговую нагрузку и финансовые риски.

Напомним, что в китайском городе Ухань, откуда началась пандемия коронавируса, возросло число погибших от COVID-19, это связано с тем, что местные власти приняли решение пересчитать количество погибших от коронавируса, в обновленной отчетности появились еще 1 тысяча 290 умерших.