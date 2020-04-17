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В китайском городе Ухань, откуда началась пандемия коронавируса, возросло число погибших от COVID-19, это связано с тем, что местные власти приняли решение пересчитать количество погибших от коронавируса, в обновленной отчетности появились еще 1 тысяча 290 умерших.
Таким образом количество погибших от коронавируса в Китае составляет 4 тысячи 632 человека, сообщает ВВС.
Городские власти Уханя настаивают, гна том что не скрывали реальное количество жертв, а просто получили новые данные из больниц.
Стоит отметить, что в Китае количество умерших от коронавируса оставалось стабильным на уровне около 3 тысяч 300 человек в течение нескольких недель.
Напомним, именно из Уханя началась эпидемия коронавируса во всем мире, 11 миллионов жителей Уханя провели 11 недель в строгих условиях карантина, которые только недавно были ослаблены, недавно там был снят запрет на выезд из города и возобновлена работа общественного транспорта.
Ранее, китайский город Ухань, официально открыли после 76-дневного карантина. В городе устроили праздник.
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В китайском городе Ухань, откуда началась пандемия коронавируса, возросло число погибших от COVID-19, это связано с тем, что местные власти приняли решение пересчитать количество погибших от коронавируса, в обновленной отчетности появились еще 1 тысяча 290 умерших.
Таким образом количество погибших от коронавируса в Китае составляет 4 тысячи 632 человека, сообщает ВВС.
Городские власти Уханя настаивают, гна том что не скрывали реальное количество жертв, а просто получили новые данные из больниц.
Стоит отметить, что в Китае количество умерших от коронавируса оставалось стабильным на уровне около 3 тысяч 300 человек в течение нескольких недель.
Напомним, именно из Уханя началась эпидемия коронавируса во всем мире, 11 миллионов жителей Уханя провели 11 недель в строгих условиях карантина, которые только недавно были ослаблены, недавно там был снят запрет на выезд из города и возобновлена работа общественного транспорта.
Ранее, китайский город Ухань, официально открыли после 76-дневного карантина. В городе устроили праздник.