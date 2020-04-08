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В китайском Ухане, где началась пандемия коронавируса, снят запрет на выезд из города и возобновлена работа общественного транспорта.
Об этом сообщает ВВС.
Любой, у кого есть «зеленый» код (показатель того, что человек здоров, - прим.) в специальном приложении для смартфонов, теперь может покинуть Ухань, впервые с 23 января.
Восстановлено железнодорожное и автомобильное сообщение.
Это произошло после того, как впервые в опубликованных данных Китай сообщил об отсутствии случаев смерти от коронавируса.
Со среды жители Уханя смогут пользоваться общественным транспортом, если предоставят QR-код для подтверждения своего состояние здоровья. На вылет из города на этот день запланировано 200 авиарейсов, которые перевезут около 10 000 пассажиров.
Однако некоторые транспортные ограничения останутся в силе. Также закрытыми останутся школы.
Напомним, Дональд Трамп считает, что Всемирная организация здравоохранения мало сделала для предотвращения эпидемии коронавируса в США и уделила слишком много времени ситуации в Китае.
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В китайском Ухане, где началась пандемия коронавируса, снят запрет на выезд из города и возобновлена работа общественного транспорта.
Об этом сообщает ВВС.
Любой, у кого есть «зеленый» код (показатель того, что человек здоров, - прим.) в специальном приложении для смартфонов, теперь может покинуть Ухань, впервые с 23 января.
Восстановлено железнодорожное и автомобильное сообщение.
Это произошло после того, как впервые в опубликованных данных Китай сообщил об отсутствии случаев смерти от коронавируса.
Со среды жители Уханя смогут пользоваться общественным транспортом, если предоставят QR-код для подтверждения своего состояние здоровья. На вылет из города на этот день запланировано 200 авиарейсов, которые перевезут около 10 000 пассажиров.
Однако некоторые транспортные ограничения останутся в силе. Также закрытыми останутся школы.
Напомним, Дональд Трамп считает, что Всемирная организация здравоохранения мало сделала для предотвращения эпидемии коронавируса в США и уделила слишком много времени ситуации в Китае.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь