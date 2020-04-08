В китайском Ухане, где началась пандемия коронавируса, снят запрет на выезд из города и возобновлена работа общественного транспорта.

Об этом сообщает ВВС.

Любой, у кого есть «зеленый» код (показатель того, что человек здоров, - прим.) в специальном приложении для смартфонов, теперь может покинуть Ухань, впервые с 23 января.

Восстановлено железнодорожное и автомобильное сообщение.

Это произошло после того, как впервые в опубликованных данных Китай сообщил об отсутствии случаев смерти от коронавируса.

Со среды жители Уханя смогут пользоваться общественным транспортом, если предоставят QR-код для подтверждения своего состояние здоровья. На вылет из города на этот день запланировано 200 авиарейсов, которые перевезут около 10 000 пассажиров.

Однако некоторые транспортные ограничения останутся в силе. Также закрытыми останутся школы.

Напомним, Дональд Трамп считает, что Всемирная организация здравоохранения мало сделала для предотвращения эпидемии коронавируса в США и уделила слишком много времени ситуации в Китае.