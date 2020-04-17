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Управление образования Николаевского городского совета собирается потратить больше 6,6 миллионов гривен на закупку стульев и столов для учеников школ города.
Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.
Управление 16 апреля объявило торги на закупку 4503 школьных стульев с возможностью регулирования ростовых групп за 2 миллиона 701 тысячу 800 гривен и 4503 стола ученических одноместных с полкой и возможностью регулировки высоты за 3 миллиона 940 тысяч 125 гривен.
Суммарная стоимость школьной мебели составит 6 миллионов 641 тысяч 925 гривен. Товар должен быть поставлен до 20 декабря 2020 года. Отмечается, что стулья и столы должны быть отправлены в 54 школы в Николаеве.
Напомним, что детская музыкальная школа №2 в Николаеве планировала в этом году приобрести рояль за 3,5 миллиона гривен.
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Управление образования Николаевского городского совета собирается потратить больше 6,6 миллионов гривен на закупку стульев и столов для учеников школ города.
Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.
Управление 16 апреля объявило торги на закупку 4503 школьных стульев с возможностью регулирования ростовых групп за 2 миллиона 701 тысячу 800 гривен и 4503 стола ученических одноместных с полкой и возможностью регулировки высоты за 3 миллиона 940 тысяч 125 гривен.
Суммарная стоимость школьной мебели составит 6 миллионов 641 тысяч 925 гривен. Товар должен быть поставлен до 20 декабря 2020 года. Отмечается, что стулья и столы должны быть отправлены в 54 школы в Николаеве.
Напомним, что детская музыкальная школа №2 в Николаеве планировала в этом году приобрести рояль за 3,5 миллиона гривен.