Рояль Steinway & Sons B-211

Детская музыкальная школа №2 в Николаеве планировала в этом году приобрести рояль за 3,5 миллиона гривен.

Об этом сообщают НикВести.

27 февраля в системе публичных закупок ProZorro была опубликована информация о проведении открытых торгов. 20 марта музыкальная школа опубликовала сообщение о намерении заключить договор с компанией УБСП «Комора» на приобретение дорогостоящего инструмента за 3 миллиона 498 тысяч гривен.

Согласно тендерной документации, музыкальная школа планировала приобрести черный полированный рояль Steinway & Sons B-211 из цельной ели с гарантией не менее 5 лет с даты поставки.

На официальном сайте Steinway & Sons указывается что модель рояля B-211 является лидером продаж среди салонных роялей. «И профессионалы, и амбициозные музыканты-любители в равной степени восхищаются богатством его роскошных звуковых оттенков. Рояли серии B находят применение как в консерваториях и студиях по всему миру, так и во множестве частных домов как вызывающий восхищение музыкальный атрибут. Возможно, это ценное приобретение станет вашим личным сокровищем, передаваемым из поколения в поколение», - говорится на сайте производителя.

Ширина рояля - 1,48 метра, длина 2,1 метра, вес - 354 килограмма.

Steinway & Sons - всемирно известная компания-производитель фортепиано. Основана в 1853 году Рояли Steinway & Sons изготавливаются в Гамбурге и Нью-Йорке. Рояли Steinway & Sons с середины XX века стали фактическим стандартом в музыкальной индустрии: большая часть студийной звукозаписи осуществляется на роялях данной компании, и большинство крупных фортепианных концертов проводится с использованием роялей Steinway & Sons. Рояли Steinway & Sons известны своим мягким и сочным звучанием, а также достаточно большим сопротивлением клавиш клавиатуры. Стоимость инструментов Steinway & Sons очень высока.

В комментарии НикВести начальник управления культуры Николаева Юрий Любаров рассказал, что покупка такого дорогостоящего инструмента была мечтой музыкальной школы №2, однако, поскольку в бюджете на это нет денег, то покупать рояль никто не будет, а проведенный тендер будет отменен в ближайшее время.

— Детская школа №2 планировала, мечтала о таком чуде, как рояль. Эта история началась еще в прошлом году, после поездки в прошлом году Хора Фоминых на фестиваль во Францию, они привезли серебро, если я не ошибаюсь. После этого на такой волне они пришли к депутатам, пришли в управление о том, что хотя бы один рояль на весь город хороший был. Комиссия поддержала это, и еще в прошлом году мы мечтали, что нам выделят деньги к концу года. Денег не выделили, потом сказали в начале года, что возможно дадут деньги при перераспределении бюджета. И они в феврале, до всего, на ожидаемую стоимость объявил тендер на рояль. Но, понятное дело, сегодня это не просто не актуально, но и… Во-первых, нам денег не дали, все деньги ушли на медицину. И в этой ситуации это очень правильно. Поэтому, в нынешней ситуации приобретать такой дорогой инструмент не к месту. Они выдерживают какое-то количество дней и, если нет бюджетных назначений, он автоматически считается отмененным. Его не будет, денег этих нет. Мы и не просим, понимая, что сегодня, безусловно, есть куда их правильней вложить, - рассказал Юрий Любаров.

Отвечая на вопрос об объективной целесообразности приобретения подобного инструмента, Юрий Любаров рассказал, что такого рояля в Николаеве нет. Те рояли, которые есть в музыкальных школах - старые и изношенные.

— В целом городу нужен один большой классный музыкальный инструмент. Потому что это было бы, конечно, престижно. Если появляется такой инструмент, то можно было бы приглашать хороших мастеров, которые бы делали мастер-классы. Это был бы некий центр, некая изюминка, вокруг которой все музыканты, дети, прежде всего, я сейчас говорю о музыкальном образовании… Может быть, в прошлом году, если бы нам выделили деньги, мы бы это сделали, и это было бы уместно, красиво и хорошо. Сейчас - понятное дело, что эта в этой ситуации даже заикаться не только об этом, но и о многих других вещах, нельзя, - рассказал Юрий Любаров.

Напомним, 17 марта в ходе заседания сессии Николаевского горсовета депутаты выделили порядка 60 миллионов гривен для противодействия распространению инфекционного вируса COVID-19.