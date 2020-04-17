В Николаевской области прокуратура через суд требует вернуть школе землю стоимостью 2,3 миллиона гривен, которой незаконно пользовался предприниматель.

Об этом сообщает Вознесенская местная прокуратура.

Установлено, что в 2016 году Бугской школе Новоодесского района передан в аренду земельный участок общей площадью 87 гектаров стоимостью 2,3 миллиона гривен для исследовательских и учебных целей.

Сразу после получения в пользование этой земли школа заключила с предпринимателем договор о совместной деятельности с целью совместного использования земли в течение всего срока действия договора аренды.

Данны договор не соответствует требованиям Гражданского и Земельного кодексов Украины, Закона Украины «Об аренде земли», противоречат интересам государства и заключен сторонами с целью сокрытия договора субаренды земельного участка.

Кроме того, вследствие указанных действий фактически изменено целевое назначение земли, которая стала использоваться в коммерческих целях для товарного сельхозпроизводства.

В связи с выявленными нарушениями, Вознесенская местная прокуратура предъявила иск в интересах Госгеокадастра в области к учебному заведению и предпринимателю о признании недействительным договора о совместной деятельности и обязательства вернуть земельный участок школе.

Напомним, что Китайский ВВП рухнул в первом квартале 2020 года на 6,8% из-за пандемии коронавируса.