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Управление образования Николаевского городского совета собирается потратить больше 3,5 миллионов гривен на услуги по установке систем видеонаблюдения в 47 школах.
Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.
Управление 17 апреля 2020 года объявило торги на установку систем видеонаблюдения в 47 школах Николаева за 3 миллиона 575 тысяч гривен. Установка должны быть проведена до 20 декабря 2020 года.
Отмечается, что видеокамеры должны выполнять функцию мониторинга большой площади, детектирование для выявления людей в кадре, возможность определять характерные приметы людей, достаточное качество для определения незнакомых людей и прочее.
Ранее сообщалось, что Управление образования Николаевского городского совета собирается потратить больше 6,6 миллионов гривен на закупку стульев и столов для учеников школ города.
Управление образования Николаевского городского совета собирается потратить больше 3,5 миллионов гривен на услуги по установке систем видеонаблюдения в 47 школах.
Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.
Управление 17 апреля 2020 года объявило торги на установку систем видеонаблюдения в 47 школах Николаева за 3 миллиона 575 тысяч гривен. Установка должны быть проведена до 20 декабря 2020 года.
Отмечается, что видеокамеры должны выполнять функцию мониторинга большой площади, детектирование для выявления людей в кадре, возможность определять характерные приметы людей, достаточное качество для определения незнакомых людей и прочее.
Ранее сообщалось, что Управление образования Николаевского городского совета собирается потратить больше 6,6 миллионов гривен на закупку стульев и столов для учеников школ города.