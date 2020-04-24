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В благотворительном фонде «Пациенты Украины» заявили, что закупают защитные костюмы для медиков по международному стандарту, который требует Министерство здравоохранения, вдвое дешевле, чем МОЗ.
Об этом волонтеры сообщили на странице организации в Facebook.
Так, БФ «Пациенты Украины» закупает костюмы за 215 гривен. Их отшивает ООО «Тезаурус» в Винницкой области. Отмечается, что Минздрав закупает костюмы за 488 гривен.
«Пациенты Украины» подчеркнули, что стандарт EN 14126:2003, который требуют в МОЗ, не предусматривает тестирование костюмов на защиту от вирусных инфекций.
«Для проверки стандарта используется тест на бактериях. Это означает, что в мире никто не имеет ответа по проникновению через них коронавирусов», — говорится в сообщении.
Напомним, в Министерстве здравоохранения заявили, что закупали бы защитные костюмы для медиков от украинских производителей, если бы было подтверждение об их соответствии стандартам.
Ранее сообщалось, что Николаевская область дороже всех регионов Украины закупила набор немецких реагентов для ПЦР-тестов для выявления коронавируса.
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В благотворительном фонде «Пациенты Украины» заявили, что закупают защитные костюмы для медиков по международному стандарту, который требует Министерство здравоохранения, вдвое дешевле, чем МОЗ.
Об этом волонтеры сообщили на странице организации в Facebook.
Так, БФ «Пациенты Украины» закупает костюмы за 215 гривен. Их отшивает ООО «Тезаурус» в Винницкой области. Отмечается, что Минздрав закупает костюмы за 488 гривен.
«Пациенты Украины» подчеркнули, что стандарт EN 14126:2003, который требуют в МОЗ, не предусматривает тестирование костюмов на защиту от вирусных инфекций.
«Для проверки стандарта используется тест на бактериях. Это означает, что в мире никто не имеет ответа по проникновению через них коронавирусов», — говорится в сообщении.
Напомним, в Министерстве здравоохранения заявили, что закупали бы защитные костюмы для медиков от украинских производителей, если бы было подтверждение об их соответствии стандартам.
Ранее сообщалось, что Николаевская область дороже всех регионов Украины закупила набор немецких реагентов для ПЦР-тестов для выявления коронавируса.
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов