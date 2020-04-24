В благотворительном фонде «Пациенты Украины» заявили, что закупают защитные костюмы для медиков по международному стандарту, который требует Министерство здравоохранения, вдвое дешевле, чем МОЗ.

Об этом волонтеры сообщили на странице организации в Facebook.

Так, БФ «Пациенты Украины» закупает костюмы за 215 гривен. Их отшивает ООО «Тезаурус» в Винницкой области. Отмечается, что Минздрав закупает костюмы за 488 гривен.

«Пациенты Украины» подчеркнули, что стандарт EN 14126:2003, который требуют в МОЗ, не предусматривает тестирование костюмов на защиту от вирусных инфекций.

«Для проверки стандарта используется тест на бактериях. Это означает, что в мире никто не имеет ответа по проникновению через них коронавирусов», — говорится в сообщении.

Напомним, в Министерстве здравоохранения заявили, что закупали бы защитные костюмы для медиков от украинских производителей, если бы было подтверждение об их соответствии стандартам.