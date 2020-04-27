Украина может воспользоваться ситуацией на мировом рынке нефти и зарабатывать на хранении топлива $1-3 миллионов в месяц, предоставляя свою систему.

Об этом заявил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев, передает Лига.

— Вопрос не только в низкой цене. Из-за кризиса, из-за пандемии в мире происходит серьезное падение потребления и избыток нефти нужно куда-то девать, - отметил Андрей Коболев.

По его словам, Украина может предоставить потенциальным клиентам несколько вариантов для хранения избыточной нефти. Во-первых - нефтеперерабатывающие заводы и терминалы. В частности, терминал принятия нефти «Південний».

Вторым вариантом Коболев назвал нефтетранспортную систему, которую можно использовать для хранения частично. Однако глава Нафтогаза отметил, что сейчас это не урегулировано законодательством.

— Для того, чтобы предоставлять услуги хранения, нам нужно получить разрешение таможенного лицензионного склада. Потому что большинство этой нефти в будущем не будет храниться в Украине, - отметил Андрей Коболев.

Он уточнил, что поставщики нефти Urals должны быть заинтересованы в услуге хранения и для этого им необходимо дать возможность не платить НДС, а рассчитываться исключительно за хранение.

Коболев считает, что если такой режим разрешат, тогда Нафтогаз сможет привлечь дополнительных клиентов и, по предварительным подсчетам, доходы могут составить в $1-3 миллионов в месяц.

— Я думаю, за это стоит побороться. И мы надеемся на понимание, как министра, так и правительства, - добавил Андрей Коболев.

Напомним, что цены фьючерсов на нефть продолжают рост в четверг, 23 апреля, на 4-5% после того президент США Дональд Трамп отдал распоряжение ВМС наносить удары по военным катерам Ирана, если они будут препятствовать действиям американских кораблей.