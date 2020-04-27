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Украина может воспользоваться ситуацией на мировом рынке нефти и зарабатывать на хранении топлива $1-3 миллионов в месяц, предоставляя свою систему.
Об этом заявил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев, передает Лига.
— Вопрос не только в низкой цене. Из-за кризиса, из-за пандемии в мире происходит серьезное падение потребления и избыток нефти нужно куда-то девать, - отметил Андрей Коболев.
По его словам, Украина может предоставить потенциальным клиентам несколько вариантов для хранения избыточной нефти. Во-первых - нефтеперерабатывающие заводы и терминалы. В частности, терминал принятия нефти «Південний».
Вторым вариантом Коболев назвал нефтетранспортную систему, которую можно использовать для хранения частично. Однако глава Нафтогаза отметил, что сейчас это не урегулировано законодательством.
— Для того, чтобы предоставлять услуги хранения, нам нужно получить разрешение таможенного лицензионного склада. Потому что большинство этой нефти в будущем не будет храниться в Украине, - отметил Андрей Коболев.
Он уточнил, что поставщики нефти Urals должны быть заинтересованы в услуге хранения и для этого им необходимо дать возможность не платить НДС, а рассчитываться исключительно за хранение.
Коболев считает, что если такой режим разрешат, тогда Нафтогаз сможет привлечь дополнительных клиентов и, по предварительным подсчетам, доходы могут составить в $1-3 миллионов в месяц.
— Я думаю, за это стоит побороться. И мы надеемся на понимание, как министра, так и правительства, - добавил Андрей Коболев.
Напомним, что цены фьючерсов на нефть продолжают рост в четверг, 23 апреля, на 4-5% после того президент США Дональд Трамп отдал распоряжение ВМС наносить удары по военным катерам Ирана, если они будут препятствовать действиям американских кораблей.
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Украина может воспользоваться ситуацией на мировом рынке нефти и зарабатывать на хранении топлива $1-3 миллионов в месяц, предоставляя свою систему.
Об этом заявил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев, передает Лига.
— Вопрос не только в низкой цене. Из-за кризиса, из-за пандемии в мире происходит серьезное падение потребления и избыток нефти нужно куда-то девать, - отметил Андрей Коболев.
По его словам, Украина может предоставить потенциальным клиентам несколько вариантов для хранения избыточной нефти. Во-первых - нефтеперерабатывающие заводы и терминалы. В частности, терминал принятия нефти «Південний».
Вторым вариантом Коболев назвал нефтетранспортную систему, которую можно использовать для хранения частично. Однако глава Нафтогаза отметил, что сейчас это не урегулировано законодательством.
— Для того, чтобы предоставлять услуги хранения, нам нужно получить разрешение таможенного лицензионного склада. Потому что большинство этой нефти в будущем не будет храниться в Украине, - отметил Андрей Коболев.
Он уточнил, что поставщики нефти Urals должны быть заинтересованы в услуге хранения и для этого им необходимо дать возможность не платить НДС, а рассчитываться исключительно за хранение.
Коболев считает, что если такой режим разрешат, тогда Нафтогаз сможет привлечь дополнительных клиентов и, по предварительным подсчетам, доходы могут составить в $1-3 миллионов в месяц.
— Я думаю, за это стоит побороться. И мы надеемся на понимание, как министра, так и правительства, - добавил Андрей Коболев.
Напомним, что цены фьючерсов на нефть продолжают рост в четверг, 23 апреля, на 4-5% после того президент США Дональд Трамп отдал распоряжение ВМС наносить удары по военным катерам Ирана, если они будут препятствовать действиям американских кораблей.
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов