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Кабинет министров Украины выделил 6 миллиардов гривен для выплаты пособия по безработице и утвердил порядок использования этих денег.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
На внеочередном заседании Правительства было принято постановление «О выделении средств для оказания финансовой помощи Фонду общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы».
Фонду было выделено 6 миллиардов гривен, а также утвержден порядок использования указанных средств.
Выделенные средства будут направлены на выплату:
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Кабинет министров Украины выделил 6 миллиардов гривен для выплаты пособия по безработице и утвердил порядок использования этих денег.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
На внеочередном заседании Правительства было принято постановление «О выделении средств для оказания финансовой помощи Фонду общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы».
Фонду было выделено 6 миллиардов гривен, а также утвержден порядок использования указанных средств.
Выделенные средства будут направлены на выплату:
Напомним, что в Мининфраструктуры готовят алгоритм выхода из карантина и планируют с 12 мая восстановить автобусное и железнодорожное пригородное и междугороднее сообщение, но с соблюдением ограничений.
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов