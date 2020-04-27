Кабинет министров Украины выделил 6 миллиардов гривен для выплаты пособия по безработице и утвердил порядок использования этих денег.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

На внеочередном заседании Правительства было принято постановление «О выделении средств для оказания финансовой помощи Фонду общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы».

Фонду было выделено 6 миллиардов гривен, а также утвержден порядок использования указанных средств.

Выделенные средства будут направлены на выплату:

пособия по безработице - 1,277 миллиардов гривен;

повышение минимального размера пособия по безработице с 650 гривен до 1000 гривен;

помощь уволенным по собственному желанию с 1 дня, а не как было раньше 91 дня;

выплата всем безработным с 1 дня регистрации, а не с 7 как было ранее;

пособия по частичной безработице - 4,723 миллиардов гривен;

выплаты субъектам малого и среднего предпринимательства на период карантина для покрытия расходов на зарплату рабочим, которым было сокращено рабочее время.

Напомним, что в Мининфраструктуры готовят алгоритм выхода из карантина и планируют с 12 мая восстановить автобусное и железнодорожное пригородное и междугороднее сообщение, но с соблюдением ограничений.