Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вскоре в стране заработают две важные экономические программы.

Об этом он рассказал во время традиционного видеообращения к украинцам.

Владимир Зеленский поддержал решение Национального банка Украины снизить учетную ставку до 8%, а также сообщил, что в ближайшее время в стране запустят две важные программы.

«Это дает банкам возможность снизить ставки по кредитам как для бизнеса, так и для населения. Теперь мяч на их стороне. Все мы с нетерпением ждем такое решение. Среди прочего, на этой неделе правительство и НБУ должны представить две важные программы. Первая — это ипотека для населения со ставкой около 10%. Вторая — это кредиты малому бизнесу по низкой ставке для выплаты заработных плат», — сказал Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что 30 украинских банков полностью или частично ввели кредитные каникулы.