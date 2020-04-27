|Скорость ветра:
|1.5 м/с
|Восход солнца:
|05:42
|Заход солнца:
|19:57
|Температура завтра:
|+18 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|05:39
|Заход солнца:
|20:12
|Температура завтра:
|+19 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.9 грн
|27.35 грн
|EUR
|28.95 грн
|29.6 грн
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вскоре в стране заработают две важные экономические программы.
Об этом он рассказал во время традиционного видеообращения к украинцам.
Владимир Зеленский поддержал решение Национального банка Украины снизить учетную ставку до 8%, а также сообщил, что в ближайшее время в стране запустят две важные программы.
«Это дает банкам возможность снизить ставки по кредитам как для бизнеса, так и для населения. Теперь мяч на их стороне. Все мы с нетерпением ждем такое решение. Среди прочего, на этой неделе правительство и НБУ должны представить две важные программы. Первая — это ипотека для населения со ставкой около 10%. Вторая — это кредиты малому бизнесу по низкой ставке для выплаты заработных плат», — сказал Владимир Зеленский.
Ранее сообщалось, что 30 украинских банков полностью или частично ввели кредитные каникулы.
|
«Океан» надії та нескінченний карантин?Станислав Мартиросов
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вскоре в стране заработают две важные экономические программы.
Об этом он рассказал во время традиционного видеообращения к украинцам.
Владимир Зеленский поддержал решение Национального банка Украины снизить учетную ставку до 8%, а также сообщил, что в ближайшее время в стране запустят две важные программы.
«Это дает банкам возможность снизить ставки по кредитам как для бизнеса, так и для населения. Теперь мяч на их стороне. Все мы с нетерпением ждем такое решение. Среди прочего, на этой неделе правительство и НБУ должны представить две важные программы. Первая — это ипотека для населения со ставкой около 10%. Вторая — это кредиты малому бизнесу по низкой ставке для выплаты заработных плат», — сказал Владимир Зеленский.
Ранее сообщалось, что 30 украинских банков полностью или частично ввели кредитные каникулы.