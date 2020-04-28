Об этом сообщает сервис для работы с открытыми данными Opendatabot.

По итогам 2019 года средняя стоимость аренды одного гектара сельскохозяйственной земли за год составляла 3518 гривен ($130). При этом она значительно различалась в зависимости от региона. Так, больше аренду сельскохозяйственной земли платили в Винницкой (7233 гривен за гектар в год, или $267), Полтавской (6973 гривен, или $257) и Кировоградской (6858 гривен, или $253). Самой дешевой была аренда земли в Закарпатье (1417 гривен), Ровенской (1473 гривен) и на Волыни (1842 гривен).

Из-за моратория на продажу земли, единственным способом для владельца земли «продать» ее является заключение долгосрочных договоров аренды. Количество таких договоров ежегодно растет.

— Открытие рынка земли создаст конкуренцию между покупателем и арендатором земли. Владельцы будут выбирать, что им выгоднее: продать эту землю или продлевать аренду. За счет такой конкуренции цена на аренду земли будет расти, а у владельцев земли впервые появится выбор, — сообщил Денис Низалов, доцент департамента экономики Университета Де-Монфорт.

Договоры аренды земли в Украине с 2013 года проходят через аукционы. При этом 98% всех аукционов по аренде земли касаются именно сельскохозяйственных земель. В 2019 году общая площадь земли, переданной в аренду, выросло до 88 тыс. гектаров.

Согласно закону, рынок сельскохозяйственной земли в Украине должен запуститься поэтапно. Сначала, с 1 июля 2021 года, земельные паи разрешат продавать и покупать только гражданам Украины (физическим лицам). Общая площадью земли, которой разрешено будет владеть составит до 100 гектаров. Компании и юридические лица смогут приобретать землю с 1 января 2024 года.

Напомним, что 10 апреля на внеочередной сессии Николаевского областного совета депутаты с третьего раза всё же проголосовали за обращение к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой ветировать закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения».