С начала апреля в Николаевской области потратили больше 20,8 миллиона гривен из местных бюджетов. Еще 2,7 миллиона было выделено из государственного бюджета.

Соответствующие данные опубликовала Счетная палата Украины.

Так, со 2 по 27 апреля из местных бюджетов региона (областного, городских, поселковых и сельских) потратили 20 880 023 гривны на борьбу с COVID-19. 2 722 635 гривен выделили из госбюджета.

В целом на противодействие эпидемии коронавируса в Украине было потрачено 1,18 миллиарда гривен. 424,9 миллиона — из государственного бюджета и больше 716 миллионов — из местных.

При этом больше всего бюджетных средств на борьбу с эпидемией потратили в Киеве (228 миллионов гривен) и Киевской области (176 миллионов гривен). Почти 95 миллионов гривен было потрачено в Харьковской области и почти 82 миллиона — в Днепропетровской.

Напомним, управление по вопросам гражданской защиты Николаевской облгосадминистрации заключила договор с ГП «Зоря»-«Машпроект» на обсервацию 110 человек для борьбы с распространением коронавируса за 930 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что Управление капитального строительства Николаевского городского совета собирается потратить почти 5 миллионов гривен на капремонт городской больницы №1 под размещение ангиографического оборудования.