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Правительство направит 240 миллионов гривен к недофинансированным больницам в регионах.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает РБК-Украина.
По его словам, средства будут направлены в больницы, которым не хватило средств на выплату заработных плат.
— С целью урегулирования ситуации с критическим недофинансированием учреждений здравоохранения, которое мы остро ощущаем со стартом второго этапа реформы с 1 апреля, Минздрав совместно с Минфином проработали вопрос получения финансирования в апреле средств субвенций, которое было предусмотрено регионам на октябрь-декабрь в размере 241,8 млн гривен. Эти средства будут перечислены регионам казначейской службы уже сегодня-завтра", - заявил Максим Степанов.
Ранее сообщалось, что с начала апреля в Николаевской области потратили больше 20,8 миллиона гривен из местных бюджетов. Еще 2,7 миллиона было выделено из государственного бюджета.
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Правительство направит 240 миллионов гривен к недофинансированным больницам в регионах.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает РБК-Украина.
По его словам, средства будут направлены в больницы, которым не хватило средств на выплату заработных плат.
— С целью урегулирования ситуации с критическим недофинансированием учреждений здравоохранения, которое мы остро ощущаем со стартом второго этапа реформы с 1 апреля, Минздрав совместно с Минфином проработали вопрос получения финансирования в апреле средств субвенций, которое было предусмотрено регионам на октябрь-декабрь в размере 241,8 млн гривен. Эти средства будут перечислены регионам казначейской службы уже сегодня-завтра", - заявил Максим Степанов.
Ранее сообщалось, что с начала апреля в Николаевской области потратили больше 20,8 миллиона гривен из местных бюджетов. Еще 2,7 миллиона было выделено из государственного бюджета.