Правительство направит 240 миллионов гривен к недофинансированным больницам в регионах.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает РБК-Украина.

По его словам, средства будут направлены в больницы, которым не хватило средств на выплату заработных плат.

— С целью урегулирования ситуации с критическим недофинансированием учреждений здравоохранения, которое мы остро ощущаем со стартом второго этапа реформы с 1 апреля, Минздрав совместно с Минфином проработали вопрос получения финансирования в апреле средств субвенций, которое было предусмотрено регионам на октябрь-декабрь в размере 241,8 млн гривен. Эти средства будут перечислены регионам казначейской службы уже сегодня-завтра", - заявил Максим Степанов.

Ранее сообщалось, что с начала апреля в Николаевской области потратили больше 20,8 миллиона гривен из местных бюджетов. Еще 2,7 миллиона было выделено из государственного бюджета.