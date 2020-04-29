Национальный банк Украины введет в обращение монеты номиналом 10 гривен.

Об этом сообщают в пресс-службе НБУ.

В пресс-службе отмечают, что новые монеты введут 3 июня, на первом этапе будет введено 5 миллионов штук новых монет.

— Это - часть комплексного решения по оптимизации и обновлению банкнотно-монетного ряда гривны, который продолжается с 2014 года и имеет целью обеспечить в Украине надежные и защищенные от подделок банкноты, удобство наличных расчетов и экономию средств для государства. Введение в оборот новых оборотных монет номиналом 10 гривен завершит этот процесс, - сказано в сообщении.

Благодаря комплексным изменениям номинальный ряд гривны в конце концов сократится до оптимального размера - 12 номиналов. Всего в нем останется 6 номиналов монет (10 и 50 копеек, 1, 2, 5 и 10 гривен) и 6 номиналов банкнот (20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривен).

Новая монета номиналом 10 гривен - небольшая по размеру, легкая. Ее диаметр составляет 23,5 мм, вес - 6,4 грамма. Она изготовлена из цинкового сплава с гальваническим покрытием никелем. Благодаря своим увеличенным габаритным размерам (диаметр, толщина и гурт) новая 10-гривневая монета существенно отличается от х монет номиналом 1, 2 и 5 гривен.

Напомним, национальный банк с 1 октября 2019 года начал постепенное изъятие из оборота монеты номиналом 25 копеек.