Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ.

Экономия связана с тем, что продолжительность обращения монет значительно выше, чем для банкнот.

— Монеты обращаются около 20-25 лет. А банкноты (в частности) номиналом 10 гривен, могут обращаться незначительный промежуток времени — в среднем один-два года. Поэтому банкноты нужно почти ежегодно печатать, обрабатывать и хранить, — пояснили в Нацбанке.

Нацбанк отмечает, что на обслуживание обращения монет уходит гораздо меньше времени, усилий и средств, чем на обслуживание банкнот.

Напомним, что Правительство направит 240 миллионов гривен к недофинансированным больницам в регионах.