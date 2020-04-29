|Скорость ветра:
|7.5 м/с
|Восход солнца:
|05:39
|Заход солнца:
|20:00
|Температура завтра:
|+19 C°
|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|05:36
|Заход солнца:
|20:15
|Температура завтра:
|+22 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.8 грн
|27.2 грн
|EUR
|28.9 грн
|29.6 грн
По подсчетам Национального банка Украины, замена банкнот номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен на монеты приведет к экономии около 1 миллиарда гривен.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ.
Экономия связана с тем, что продолжительность обращения монет значительно выше, чем для банкнот.
— Монеты обращаются около 20-25 лет. А банкноты (в частности) номиналом 10 гривен, могут обращаться незначительный промежуток времени — в среднем один-два года. Поэтому банкноты нужно почти ежегодно печатать, обрабатывать и хранить, — пояснили в Нацбанке.
Нацбанк отмечает, что на обслуживание обращения монет уходит гораздо меньше времени, усилий и средств, чем на обслуживание банкнот.
Напомним, что Правительство направит 240 миллионов гривен к недофинансированным больницам в регионах.
|
«Океан» надії та нескінченний карантин?Станислав Мартиросов
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
По подсчетам Национального банка Украины, замена банкнот номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен на монеты приведет к экономии около 1 миллиарда гривен.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ.
Экономия связана с тем, что продолжительность обращения монет значительно выше, чем для банкнот.
— Монеты обращаются около 20-25 лет. А банкноты (в частности) номиналом 10 гривен, могут обращаться незначительный промежуток времени — в среднем один-два года. Поэтому банкноты нужно почти ежегодно печатать, обрабатывать и хранить, — пояснили в Нацбанке.
Нацбанк отмечает, что на обслуживание обращения монет уходит гораздо меньше времени, усилий и средств, чем на обслуживание банкнот.
Напомним, что Правительство направит 240 миллионов гривен к недофинансированным больницам в регионах.