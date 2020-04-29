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После запуска рынка сельскохозяйственной земли 1 июля 2021 года стоимость одного гектара может составить $2000.
Об этом сообщил соавтор закона о рынке земли депутат Николай Сольский в интервью «Экономической правде».
По его словам, из-за введения ряда ограничений на рынке сельскохозяйственных земель, в том числе запрета на покупку земли юридическими лицами и иностранцами, цена гектара после открытия рынка может быть ниже.
— При такой модели рынка 1 гектар будет стоить $2000 вместо $4-5 тысяч, в случае, если бы юридические лица были полноценными участниками рынка, — сообщил Николай Сольский.
Он отметил, что поэтапность введения рынка земли в Украине несет риски того, что люди и компании, которые сейчас землю арендуют, купят землю дешевле, а владельцы земли получат меньше денег.
Закон о рынке земли предполагает, что приобретать и продавать сельскохозяйственную землю позволят с 1 июля 2021 года и только физическим лицам в объеме до 100 гектаров. С 1 января 2024 года такую возможность получат также юридические лица, владельцами которых являются украинцы. Они смогут покупать до 10 тысяч гектаров земли.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о рынке земли, он вступит в действие 1 июля 2021 года.
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После запуска рынка сельскохозяйственной земли 1 июля 2021 года стоимость одного гектара может составить $2000.
Об этом сообщил соавтор закона о рынке земли депутат Николай Сольский в интервью «Экономической правде».
По его словам, из-за введения ряда ограничений на рынке сельскохозяйственных земель, в том числе запрета на покупку земли юридическими лицами и иностранцами, цена гектара после открытия рынка может быть ниже.
— При такой модели рынка 1 гектар будет стоить $2000 вместо $4-5 тысяч, в случае, если бы юридические лица были полноценными участниками рынка, — сообщил Николай Сольский.
Он отметил, что поэтапность введения рынка земли в Украине несет риски того, что люди и компании, которые сейчас землю арендуют, купят землю дешевле, а владельцы земли получат меньше денег.
Закон о рынке земли предполагает, что приобретать и продавать сельскохозяйственную землю позволят с 1 июля 2021 года и только физическим лицам в объеме до 100 гектаров. С 1 января 2024 года такую возможность получат также юридические лица, владельцами которых являются украинцы. Они смогут покупать до 10 тысяч гектаров земли.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о рынке земли, он вступит в действие 1 июля 2021 года.