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Коммунальное предприятие «Николаевоблтеплоэнерго» в рамках проекта Всемирного Банка завершило ремонт 25,4 километра теплосетей, а также разработало проектную документацию на реконструкцию котельных и тепловых пунктов.
Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
«ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» — участник проекта «Повышение энергоэффективности в секторе централизованного теплоснабжения Украины», финансируемого за счет займов, предоставленных Международным банком реконструкции и развития (МБРР) и Фондом чистых технологий (ФЧТ). Заемщиком по Проекту является Министерство финансов Украины», — говорится в сообщении.
В рамках проекта в Николаеве:
Также осуществлен монтаж 92 индивидуальных тепловых пунктов, 3 центральных тепловых пунктов (ЦТП) и 1 теплосети от 3 ЦТП. Работы выполнены полностью (контракт на стадии завершения). Ввод в эксплуатацию планируется до начала отопительного сезона 2020 — 2021.
«Установка ИТП приведет к экономии газа, электроэнергии и воды благодаря повышению эффективности работы системы. Кроме того, благодаря реализации данного мероприятия будут сокращены административные расходы и повышен уровень комфорта потребителей через более точную регуляцию тепла», — отметили на предприятии.
С начала 2019 выполнялись работы по реконструкции тепловых сетей с использованием предварительно изолированных пенополиуретаном труб. Сейчас полностью завершена реконструкция зоны теплоснабжения с объединением котельных по ул. Самойловича, 42-а и ул. Заводская площадь, 1. Продолжается реконструкция зоны теплоснабжения с объединением котельных по ул. Спортивная, 1к и ул. Террасная, 16, ул. Никольская, 8, ул. Бугский Бульвар, 9, ул. Мостостроителей, 6, ул. Большая Морская, 3, 6, 13, 21. Работы полностью будет завершен в июне 2020 года.
Также по контракту «Реконструкция котельных и центральных тепловых пунктов в г. Николаев» планируется реконструкция котельных по следующим адресам:
«В результате реконструкции котельных будет установлены современные высокоэффективные котлоагрегаты, заменены сетевые и подпиточные насосы, системы ХВС. Все оборудование будет оснащено преобразователями частоты вращения и позволит работать без постоянного присутствия обслуживающего персонала, и в результате улучшится качество предоставления услуг, уменьшатся расходы на текущий и аварийный ремонт», — добавили в «Николаевоблтеплоэнерго».
Напомним, ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» просят своих абонентов своевременно оплачивать счета за потребленное теплоснабжение.
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Коммунальное предприятие «Николаевоблтеплоэнерго» в рамках проекта Всемирного Банка завершило ремонт 25,4 километра теплосетей, а также разработало проектную документацию на реконструкцию котельных и тепловых пунктов.
Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
«ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» — участник проекта «Повышение энергоэффективности в секторе централизованного теплоснабжения Украины», финансируемого за счет займов, предоставленных Международным банком реконструкции и развития (МБРР) и Фондом чистых технологий (ФЧТ). Заемщиком по Проекту является Министерство финансов Украины», — говорится в сообщении.
В рамках проекта в Николаеве:
Также осуществлен монтаж 92 индивидуальных тепловых пунктов, 3 центральных тепловых пунктов (ЦТП) и 1 теплосети от 3 ЦТП. Работы выполнены полностью (контракт на стадии завершения). Ввод в эксплуатацию планируется до начала отопительного сезона 2020 — 2021.
«Установка ИТП приведет к экономии газа, электроэнергии и воды благодаря повышению эффективности работы системы. Кроме того, благодаря реализации данного мероприятия будут сокращены административные расходы и повышен уровень комфорта потребителей через более точную регуляцию тепла», — отметили на предприятии.
С начала 2019 выполнялись работы по реконструкции тепловых сетей с использованием предварительно изолированных пенополиуретаном труб. Сейчас полностью завершена реконструкция зоны теплоснабжения с объединением котельных по ул. Самойловича, 42-а и ул. Заводская площадь, 1. Продолжается реконструкция зоны теплоснабжения с объединением котельных по ул. Спортивная, 1к и ул. Террасная, 16, ул. Никольская, 8, ул. Бугский Бульвар, 9, ул. Мостостроителей, 6, ул. Большая Морская, 3, 6, 13, 21. Работы полностью будет завершен в июне 2020 года.
Также по контракту «Реконструкция котельных и центральных тепловых пунктов в г. Николаев» планируется реконструкция котельных по следующим адресам:
«В результате реконструкции котельных будет установлены современные высокоэффективные котлоагрегаты, заменены сетевые и подпиточные насосы, системы ХВС. Все оборудование будет оснащено преобразователями частоты вращения и позволит работать без постоянного присутствия обслуживающего персонала, и в результате улучшится качество предоставления услуг, уменьшатся расходы на текущий и аварийный ремонт», — добавили в «Николаевоблтеплоэнерго».
Напомним, ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» просят своих абонентов своевременно оплачивать счета за потребленное теплоснабжение.