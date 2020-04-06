ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» просят своих абонентов своевременно оплачивать счета за потребленное теплоснабжение.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

— Распространение коронавирусной болезни в Украине и введение карантина — это вынужденные и необходимые меры, чтобы обезопасить население и минимизировать распространение Covid-19. ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» с пониманием относится к сложившейся ситуации. Вместе с тем, в настоящее время мы каждый день работаем, - сказано в сообщении.

При этом, в «Николаевоблтеплоэнерго» просят жителей Николаева своевременно платить за оказанные услуги за тепло, что поможет полноценно работать предприятию.

— Если предприятие не будет получать оплату за предоставленные услуги теплоснабжения, ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» не сможет полноценно функционировать и начать ремонтную кампанию, чтобы в следующем сезоне абоненты получили качественные услуги. Кроме того, для бесперебойной деятельности ежемесячно нам необходимо платить за газ, электроэнергию, налоги. Отдельно скажу, что у нас работают сотни людей, которым мы должны платить заработную плату. Мы также осуществляем автоподкачку в целях улучшения водоснабжения ГКП «Николаевводоканал», и в случае недофинансирования без холодной воды могут остаться целые районы в городе, - сказал директор «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов.

Отмечается, что с 26 по 28 марта предприятие приняло отчетные сведения о потребленной тепловой энергии по приборам учета, установленным на жилых домах. Кроме того, 5 апреля отдел сбыта энергии по работе с физическими лицами сделал начисления в соответствии с предоставленными показателями, после чего данные были переданы в «Городской информационно-расчетный центр» Николаева. До 10 апреля информация о счетах будет доставлена по адресам потребителей услуг централизованного отопления ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».

— На законодательном уровне на период карантина определено, что начисление и взыскание неустойки (штрафы, пеня) за несвоевременное осуществление платежей за услуги ЖКХ под запретом. Мы поддерживаем такую позицию государства и считаем ее правильной, одновременно просим абонентов не блокировать работу предприятия и по возможности вовремя оплачивать счета, - сказано в сообщении.

Напомним, что в ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» рассказали, куда за помощью могут обратиться их потребители.