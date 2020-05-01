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В Николаеве и области за месяц вырос долг по заработным платам перед работниками различных предприятий.
Об этом сообщает Главное управление статистики в Николаевской области.
В Николаеве по состоянию на 1 марта общая сумма невыплаченной заработной платы работникам предприятий составила 20 миллионов 651 тысяч, среди таких предприятий были экономические активные, предприятия-банкроты и экономически неактивные.
В свою очередь в Николаеве по состоянию на 1 апреля общая сумма долга по зарплате составила 25 миллионов 743 тысячи гривен.
Подобное увеличение долга по выплате зарплат работникам наблюдается и в Николаевской области: если по состоянию на 1 марта на Николаевщине общий долг составлял 39 миллионов 575 тысяч, то к 1 апреля достиг 45 миллионов 607 тысяч.
Также отмечается, что задолженность работникам экономически активных предприятий в марте 2020 года увеличилась на 19%. Значительная часть долга (65,1%) образована в Николаеве, 36,2% приходится на предприятия складского хозяйства и вспомогательной деятельности в сфере транспорта, 29,4% - промышленности.
Напомним, что главный врач Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова рассказала, что выплатила заработную плату работникам медучреждения, несмотря на угрозы со стороны Николаевской облгосадминистрации.
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В Николаеве и области за месяц вырос долг по заработным платам перед работниками различных предприятий.
Об этом сообщает Главное управление статистики в Николаевской области.
В Николаеве по состоянию на 1 марта общая сумма невыплаченной заработной платы работникам предприятий составила 20 миллионов 651 тысяч, среди таких предприятий были экономические активные, предприятия-банкроты и экономически неактивные.
В свою очередь в Николаеве по состоянию на 1 апреля общая сумма долга по зарплате составила 25 миллионов 743 тысячи гривен.
Подобное увеличение долга по выплате зарплат работникам наблюдается и в Николаевской области: если по состоянию на 1 марта на Николаевщине общий долг составлял 39 миллионов 575 тысяч, то к 1 апреля достиг 45 миллионов 607 тысяч.
Также отмечается, что задолженность работникам экономически активных предприятий в марте 2020 года увеличилась на 19%. Значительная часть долга (65,1%) образована в Николаеве, 36,2% приходится на предприятия складского хозяйства и вспомогательной деятельности в сфере транспорта, 29,4% - промышленности.
Напомним, что главный врач Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова рассказала, что выплатила заработную плату работникам медучреждения, несмотря на угрозы со стороны Николаевской облгосадминистрации.