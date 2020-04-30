Главный врач Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова рассказала, что выплатила заработную плату работникам медучреждения, несмотря на угрозы со стороны Николаевской облгосадминистрации.

Об этом Светлана Федорова заявила сегодня, 30 апреля, во время сессии Николаевского областного совета, сообщает корреспондент НикВести.

— Деньги на содержание инфекционной больницы в областном бюджете есть. Понимая это, вы единогласно проголосовали за финансирование инфекционной больницы в плане выплаты зарплаты, это было решение на прошлой сессии. Выделенных вами на апрель 4 миллиона 350 тысяч гривен хватит, чтобы заплатить зарплату за апрель и все положенные медработникам надбавки, - рассказала Светлана Федорова.

Она сообщила, что финансовое управление Николаевской облгосадминистрации угрожает ей административной и уголовной ответственностью за подписание документов о выплате зарплаты работникам больницы.

— Но сегодня мне говорят финансисты управления, ссылаясь на финуправление облгосадминистрации, что я нарушу закон, буду нести административную и уголовную ответственность, если выплачу зарплату за апрель работникам больницы. Почему? Потому что это будет «нецелевое использование средств» А потому я должна заплатить за апрель доплату, а зарплату не платить. Но люди отработали месяц, апрель, честно, рискуя собственной жизни, в сложных условиях моральной и профессиональной нагрузки. И неважно количество подтвержденных официальных случаев. К сожалению, я не вижу госпожу Стахевич и господина Ищенко, не важно количество подтвержденных официальных случаев COVID-19. Клинически их было намного больше с марта. Вчера, взяв полную ответственность на себя, я подписала финансовые документы на выплату зарплаты и доплат к ней всем работникам больницы. Поэтому, я очень прошу вас, внесите изменения в решение сессии, чтобы решить правовые коллизии, если они есть, а именно, позволить мне использовать эти деньги на зарплаты и доплаты, эти деньги есть, позвольте мне их использовать. Обеспечить начисление зарплаты и доплат к ней. Если по мнению финуправления облгосадминистрации, я нарушила закон и использовала деньги таким образом, что они нецелевые, то у нас разные цели. Моя цель - сохранение учреждения, в которое уже много вложено. Моя цель - сохранение всего коллектива, я не собираюсь сокращать, нас и так уже осталось очень мало. А это, в целом, обеспечит эпидемиологическую безопасность нашей области, - сказала Светлана Федорова.

Ранее сообщалось, что главврач Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова рассказала, что каждый второй, которого гопитализируют в ее больницу, больной со сложной пневмонией, нуждающейся в интенсивной терапии.