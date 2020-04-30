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Главврач Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова рассказала, что каждый второй, которого гопитализируют в ее больницу, больной со сложной пневмонией, нуждающейся в интенсивной терапии.
Об этом Светлана Федорова рассказала сегодня, 30 апреля, во время сессии Николаевского областного совета, сообщает корреспондент НикВести.
По ее словам, состоянием на сегодня в больнице на лечении находятся 11 больных с подтвержденным диагнозом COVID-19.
— Состоянием на сегодня, 30 апреля, в больнице на лечении находятся 11 подтвержденных больных с коронавирусной болезнью. Всего с начала карантина нашим учреждением пролечено 119 больных. 80% от всех, кто госпитализируется в нашу больницу, поступают в тяжелом, крайне тяжелом и даже агональном состоянии со сложной сопутствующей патологие, почечной недостаточностью, сахарным диабетом, заболеваниями крови. Больше 30% - это люди старше 60 лет. Каждый второй от тех, кого госпитализируют, это сложные пневмонии, которые нуждаются в интенсивной терапии, кислородной терапии, реанимационных мероприятиях в условиях специализированного отделения, - сказала Светлана Федорова.
Ранее сообщалось, что по состоянию на 10 утра 30 апреля в Николаевской области выявлено 6 новых подтвержденных случаев COVID-19. Всего зарегистрировано 126 подтвержденных случая COVID-19, из них медицинских работников - 33.
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Главврач Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова рассказала, что каждый второй, которого гопитализируют в ее больницу, больной со сложной пневмонией, нуждающейся в интенсивной терапии.
Об этом Светлана Федорова рассказала сегодня, 30 апреля, во время сессии Николаевского областного совета, сообщает корреспондент НикВести.
По ее словам, состоянием на сегодня в больнице на лечении находятся 11 больных с подтвержденным диагнозом COVID-19.
— Состоянием на сегодня, 30 апреля, в больнице на лечении находятся 11 подтвержденных больных с коронавирусной болезнью. Всего с начала карантина нашим учреждением пролечено 119 больных. 80% от всех, кто госпитализируется в нашу больницу, поступают в тяжелом, крайне тяжелом и даже агональном состоянии со сложной сопутствующей патологие, почечной недостаточностью, сахарным диабетом, заболеваниями крови. Больше 30% - это люди старше 60 лет. Каждый второй от тех, кого госпитализируют, это сложные пневмонии, которые нуждаются в интенсивной терапии, кислородной терапии, реанимационных мероприятиях в условиях специализированного отделения, - сказала Светлана Федорова.
Ранее сообщалось, что по состоянию на 10 утра 30 апреля в Николаевской области выявлено 6 новых подтвержденных случаев COVID-19. Всего зарегистрировано 126 подтвержденных случая COVID-19, из них медицинских работников - 33.