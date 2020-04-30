|Скорость ветра:
|5.3 м/с
|Восход солнца:
|05:37
|Заход солнца:
|20:01
|Температура завтра:
|+20 C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|05:34
|Заход солнца:
|20:16
|Температура завтра:
|+17 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.75 грн
|27.15 грн
|EUR
|28.85 грн
|29.5 грн
По состоянию на 10 утра 30 апреля в Николаевской области выявлено 6 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом говорится в сообщении на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Facebook.
Всего зарегистрировано 126 подтвержденных случая COVID-19, из них медицинских работников - 33.
Из всех 126 подтвержденных случаев по месту жительства:
Выздоровели больных COVID-19 за сутки - 0; выздоровело всего - 5 человек (из них: 3 человека, которые находились на стационарном лечении в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» и 2 человека с Первомайской районной больницы).
Умерло всего от последствий COVID-19 - 2 человека.
Всего обследовано методом ПЦР - 2052 человека, из них выявлено положительных: с подозрением на COVID-19 - 12; больных пневмонией - 14; контактных лиц - 100.
По данным руководителей учреждений здравоохранения области, по состоянию на 10 утра 30 апреля 2020 на стационарном лечении находится 16 человек, больных COVID-19 или с подозрением, из них:
- в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» - 11 человек, больных COVID-19;
- в других инфекционных стационарах - 5 человек, из них:
- родильный дом №1 Николаева - 2 человека (1 больной и 1 с подозрением)
- Южноукраинска городская многопрофильная больница - 3 больных человека.
Напомним, что в Украине 30 апреля состоянием на 9:00 подтверждено 10 тысяч 406 случаев COVID-19, из них 540 за последние сутки, в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 261 человек, из них 146 мужчин и 115 женщин.
|
«Океан» надії та нескінченний карантин?Станислав Мартиросов
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
По состоянию на 10 утра 30 апреля в Николаевской области выявлено 6 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом говорится в сообщении на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Facebook.
Всего зарегистрировано 126 подтвержденных случая COVID-19, из них медицинских работников - 33.
Из всех 126 подтвержденных случаев по месту жительства:
Выздоровели больных COVID-19 за сутки - 0; выздоровело всего - 5 человек (из них: 3 человека, которые находились на стационарном лечении в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» и 2 человека с Первомайской районной больницы).
Умерло всего от последствий COVID-19 - 2 человека.
Всего обследовано методом ПЦР - 2052 человека, из них выявлено положительных: с подозрением на COVID-19 - 12; больных пневмонией - 14; контактных лиц - 100.
По данным руководителей учреждений здравоохранения области, по состоянию на 10 утра 30 апреля 2020 на стационарном лечении находится 16 человек, больных COVID-19 или с подозрением, из них:
- в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» - 11 человек, больных COVID-19;
- в других инфекционных стационарах - 5 человек, из них:
- родильный дом №1 Николаева - 2 человека (1 больной и 1 с подозрением)
- Южноукраинска городская многопрофильная больница - 3 больных человека.
Напомним, что в Украине 30 апреля состоянием на 9:00 подтверждено 10 тысяч 406 случаев COVID-19, из них 540 за последние сутки, в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 261 человек, из них 146 мужчин и 115 женщин.