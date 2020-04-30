По состоянию на 10 утра 30 апреля в Николаевской области выявлено 6 новых подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом говорится в сообщении на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Facebook.

Всего зарегистрировано 126 подтвержденных случая COVID-19, из них медицинских работников - 33.

Из всех 126 подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев - 11 человек;

Южноукраинск - 4 человека;

Первомайск - 5 человек;

Арбузинский район - 5 человек;

Вознесенск и Вознесенский район - 41 человек;

Доманевский район - 51 человек;

район - 51 человек; Новоодесский район - 5 человек;

район - 5 человек; Казанковский район - 1 человек;

Врадиевский район - 2 человека;

Снигиревский район - 1 человек.

Выздоровели больных COVID-19 за сутки - 0; выздоровело всего - 5 человек (из них: 3 человека, которые находились на стационарном лечении в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» и 2 человека с Первомайской районной больницы).

Умерло всего от последствий COVID-19 - 2 человека.

Всего обследовано методом ПЦР - 2052 человека, из них выявлено положительных: с подозрением на COVID-19 - 12; больных пневмонией - 14; контактных лиц - 100.

По данным руководителей учреждений здравоохранения области, по состоянию на 10 утра 30 апреля 2020 на стационарном лечении находится 16 человек, больных COVID-19 или с подозрением, из них:

- в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» - 11 человек, больных COVID-19;

- в других инфекционных стационарах - 5 человек, из них:

- родильный дом №1 Николаева - 2 человека (1 больной и 1 с подозрением)

- Южноукраинска городская многопрофильная больница - 3 больных человека.

Напомним, что в Украине 30 апреля состоянием на 9:00 подтверждено 10 тысяч 406 случаев COVID-19, из них 540 за последние сутки, в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 261 человек, из них 146 мужчин и 115 женщин.