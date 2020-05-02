Фонд чистых технологий предоставит Николаеву 5 миллионов евро безвозвратных грантовых средств на модернизацию систем водоснабжения города.

Об этом заявил мэр Николаева Александр Сенкевич во время прямого эфира, которое опубликовано в Youtube-канале мэра, передают НикВести.

По словам городского головы, деньги пойдут на модернизацию систем перекачки воды из Днепра в Николаев.

— Фонд чистых технологий дает нам с вами, так как соглашение уже ратифицировано, 5 миллионов евро, это грантовые деньги, безвозвратных средств. Это означае, что эти деньги они вкладвают в энергомодернизацию наших мощностй и мы сможем сэкономить деньги на перекачке воды. Я хочу всем напомнить, что воду мы с вами пьем не с Южного Буга, или Ингула, мы с вами пьем воду с Днепра. То есть, вода из Днепра течет в Николаев целых 70 километров. Для того, чтобы ее перакачать в город работают 4 насосные станции, которые перекачивают воду. На этих станциях стоят старые насосы, которые работают по старым технологиям и все это оборудование будет заменено. У города таких денег нет, накопить бы мы их просто не смогли, – заявил Александр Сенкевич.