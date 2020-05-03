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С начала пандемии коронавируса, из 30 тысяч предприятий в сфере общественного питания, 12 тысяч были ликвидированы как субъекты хозяйственной деятельности.
Об этом заявил народный депутат Никита Потураев, передаёт Интерфакс-Украина.
— Согласно данным по HoReCa (гостиницы, рестораны, кафе/кейтеринг - прим.) до карантина у нас было 30 тысяч заведений общественного питания в Украине: от маленького кафе/бара до большого ресторана. 12 тыс из этих 30 – ликвидированы. Не в смысле «закрылись на карантин», а в смысле «ликвидировались как предприятия», - заявил Никита Потураев.
Он допускает, что это может быть связано с проваленным первым голосованием за «антикризисный бюджет», поскольку в том пакете, который был связан с бюджетом, было соответствующее законодательное основание для запуска процедуры форс-мажора.
— Так что люди могли закрыться, потому что они не в состоянии выполнять свои обязательства по аренде, - добавил Никита Потураев.
По словам Потураева, часть из ликвидированных предприятий могут вернуться к своей деятельности после окончания карантина: «Возможно, кто-то из этих 12 тысяч ликвидированных предприятий вернется, но мы не знаем сколько, и это проблема».
Напомним, что под зданием Офиса президента активисты и представители малого и среднего бизнеса протестовали против жестких карантинных ограничений, которые оставили их без работы.
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С начала пандемии коронавируса, из 30 тысяч предприятий в сфере общественного питания, 12 тысяч были ликвидированы как субъекты хозяйственной деятельности.
Об этом заявил народный депутат Никита Потураев, передаёт Интерфакс-Украина.
— Согласно данным по HoReCa (гостиницы, рестораны, кафе/кейтеринг - прим.) до карантина у нас было 30 тысяч заведений общественного питания в Украине: от маленького кафе/бара до большого ресторана. 12 тыс из этих 30 – ликвидированы. Не в смысле «закрылись на карантин», а в смысле «ликвидировались как предприятия», - заявил Никита Потураев.
Он допускает, что это может быть связано с проваленным первым голосованием за «антикризисный бюджет», поскольку в том пакете, который был связан с бюджетом, было соответствующее законодательное основание для запуска процедуры форс-мажора.
— Так что люди могли закрыться, потому что они не в состоянии выполнять свои обязательства по аренде, - добавил Никита Потураев.
По словам Потураева, часть из ликвидированных предприятий могут вернуться к своей деятельности после окончания карантина: «Возможно, кто-то из этих 12 тысяч ликвидированных предприятий вернется, но мы не знаем сколько, и это проблема».
Напомним, что под зданием Офиса президента активисты и представители малого и среднего бизнеса протестовали против жестких карантинных ограничений, которые оставили их без работы.