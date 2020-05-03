|Скорость ветра:
|1.3 м/с
|Восход солнца:
|05:33
|Заход солнца:
|20:05
|Температура завтра:
|+22 C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|05:28
|Заход солнца:
|20:21
|Температура завтра:
|+18 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.75 грн
|27.2 грн
|EUR
|28.85 грн
|29.7 грн
Под зданием Офиса президента активисты и представители малого и среднего бизнеса протестовали против жестких карантинных ограничений, которые оставили их без работы.
Об этом сообщает Громадське.
Протестующие пришли к Офису президента с требованием разрешить им работать.
Представители среднего и малого бизнеса устроили митинг под лозунгом #SaveФОП (спасите ФОП). По словам присутствующих, жесткие карантинные ограничения оставили их без возможности зарабатывать деньги.
До Офісу президента прибули підприємці-протестувальники, які вимагають від влади підтримки під час карантину. Раніше вони провели акцію на Майдані pic.twitter.com/ArONzULHkO— hromadske (@HromadskeUA) May 3, 2020
Изначально митингующие собрались на Майдане, потом вместе с активистами Автомайдана пришли к ОП.
Напомним, власть Черкасс с 1 мая смягчила карантин для части предпринимателей города, хотя в Украине такие меры запланированы на 11 мая.
В связи с этим полиция начала уголовное производство.
В свою очередь, Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что ослабление карантина в городе безопасно, а правоохранительных органов он не боится.
Министр внутренних дел Арсен Аваков пригрозил Анатолию Бондаренко жесткой реакцией.
Мэр Черкасс разместил на своей странице в соцсети скриншот угроз якобы от Сергея Трофимова.
Также мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявляет, что между городскими головами украинских городов ходят разговоры о создании партии мэров.
|
«Океан» надії та нескінченний карантин?Станислав Мартиросов
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
Под зданием Офиса президента активисты и представители малого и среднего бизнеса протестовали против жестких карантинных ограничений, которые оставили их без работы.
Об этом сообщает Громадське.
Протестующие пришли к Офису президента с требованием разрешить им работать.
Представители среднего и малого бизнеса устроили митинг под лозунгом #SaveФОП (спасите ФОП). По словам присутствующих, жесткие карантинные ограничения оставили их без возможности зарабатывать деньги.
До Офісу президента прибули підприємці-протестувальники, які вимагають від влади підтримки під час карантину. Раніше вони провели акцію на Майдані pic.twitter.com/ArONzULHkO— hromadske (@HromadskeUA) May 3, 2020
Изначально митингующие собрались на Майдане, потом вместе с активистами Автомайдана пришли к ОП.
Напомним, власть Черкасс с 1 мая смягчила карантин для части предпринимателей города, хотя в Украине такие меры запланированы на 11 мая.
В связи с этим полиция начала уголовное производство.
В свою очередь, Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что ослабление карантина в городе безопасно, а правоохранительных органов он не боится.
Министр внутренних дел Арсен Аваков пригрозил Анатолию Бондаренко жесткой реакцией.
Мэр Черкасс разместил на своей странице в соцсети скриншот угроз якобы от Сергея Трофимова.
Также мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявляет, что между городскими головами украинских городов ходят разговоры о создании партии мэров.