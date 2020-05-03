Под зданием Офиса президента активисты и представители малого и среднего бизнеса протестовали против жестких карантинных ограничений, которые оставили их без работы.

Об этом сообщает Громадське.

Протестующие пришли к Офису президента с требованием разрешить им работать.

Представители среднего и малого бизнеса устроили митинг под лозунгом #SaveФОП (спасите ФОП). По словам присутствующих, жесткие карантинные ограничения оставили их без возможности зарабатывать деньги.

До Офісу президента прибули підприємці-протестувальники, які вимагають від влади підтримки під час карантину. Раніше вони провели акцію на Майдані pic.twitter.com/ArONzULHkO — hromadske (@HromadskeUA) May 3, 2020

Изначально митингующие собрались на Майдане, потом вместе с активистами Автомайдана пришли к ОП.