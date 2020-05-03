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Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявляет, что между городскими головами украинских городов ходят разговоры о создании партии мэров.
Об этом он рассказал в интервью Украинской правде.
– Я откровенно скажу, что слышал о создании партии мэров. Между мэрами такие разговоры ходят. Я не знаю, кто этим занимается. Понятно, что мэры между собой об этом говорят, - сказал мэр
В то же время Бондаренко отметил, что с ним никто по поводу будущей партии не общался.
При этом он считает, что центральная власть сегодня боится мэров.
– Сегодня очень нормальный диалог между мэрами, и я понимаю, что центральная власть это отслеживает и она боится сегодня мэров. Потому что мэры в период коронавируса укрепили свои позиции. И поверьте мне, что сегодня рейтинг мэров в городах чрезвычайно высок, - добавил он.
Ранее Черкасский городской голова Анатолий Бондаренко обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, он напомнил главе государства о коррупционных скандалах вокруг его и предостерег от давления на город.
Напомним, власть Черкасс с 1 мая смягчила карантин для части предпринимателей города, хотя в Украине такие меры запланированы на 11 мая.
В связи с этим полиция начала уголовное производство.
В свою очередь, Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что ослабление карантина в городе безопасно, а правоохранительных органов он не боится.
Министр внутренних дел Арсен Аваков пригрозил Анатолию Бондаренко жесткой реакцией.
Мэр Черкасс разместил на своей странице в соцсети скриншот угроз якобы от Сергея Трофимова.
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Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявляет, что между городскими головами украинских городов ходят разговоры о создании партии мэров.
Об этом он рассказал в интервью Украинской правде.
– Я откровенно скажу, что слышал о создании партии мэров. Между мэрами такие разговоры ходят. Я не знаю, кто этим занимается. Понятно, что мэры между собой об этом говорят, - сказал мэр
В то же время Бондаренко отметил, что с ним никто по поводу будущей партии не общался.
При этом он считает, что центральная власть сегодня боится мэров.
– Сегодня очень нормальный диалог между мэрами, и я понимаю, что центральная власть это отслеживает и она боится сегодня мэров. Потому что мэры в период коронавируса укрепили свои позиции. И поверьте мне, что сегодня рейтинг мэров в городах чрезвычайно высок, - добавил он.
Ранее Черкасский городской голова Анатолий Бондаренко обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, он напомнил главе государства о коррупционных скандалах вокруг его и предостерег от давления на город.
Напомним, власть Черкасс с 1 мая смягчила карантин для части предпринимателей города, хотя в Украине такие меры запланированы на 11 мая.
В связи с этим полиция начала уголовное производство.
В свою очередь, Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что ослабление карантина в городе безопасно, а правоохранительных органов он не боится.
Министр внутренних дел Арсен Аваков пригрозил Анатолию Бондаренко жесткой реакцией.
Мэр Черкасс разместил на своей странице в соцсети скриншот угроз якобы от Сергея Трофимова.