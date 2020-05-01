Городские власти Черкасс приняли решение отменить часть карантинных ограничений уже с 1 мая, несмотря на общий национальный карантин в Украине.

Решение утвердил исполком горсовета Черкасс 30 апреля, сообщает на пресс-служба мэрии.

Согласно документу, в Черкассах работать разрешат только тем предпринимателям, которые будут придерживаться противоэпидемических требований законодательства.

В 1 мая в городе разрешили работать:

магазинам по продаже непродовольственных товаров, строительных материалов, - электроинструментов, электрооборудования, других электротоваров, сантехники, - канцелярских товаров, цветов, книжной продукции и мебели;

мастерским по ремонту обуви, одежды, ремонту и установке окон, дверей, ворот, ограждений по индивидуальному заказу,

парикмахерским и салонам красоты, салонам для предоставления услуг по уходу за домашними животными, салонам ритуальных услуг, проектным организациям;

рынкам, ярмаркам по продаже сельскохозяйственной продукции и цветов;

летним площадкам заведений ресторанного хозяйства;

объектам спортивной инфраструктуры исключительно для проведения тренировок.

Также жителям Черкасс разрешили посещать парки, скверы, учреждения и аттракционы, размещенные на этих территориях.

Кроме того, Черкассы сняли ограничения на общественный транспорт для всех, кому необходимо ездить на работу. Однако пенсионерам, безработным и школьникам рекомендовали воздержаться от поездок.

Напомним, что мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что администрации рынков Николаева уже готовятся к открытию: закупают бесконтактные термометры, дезинфекторы и чертят линии для соблюдения дистанции среди покупателей.