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Об этом он сказал сегодня, 29 апреля в ходе общения с журналистами, пишут НикВести.
— Сегодня мы встретились с представителями рынков, облпотребсоюза. Сегодня они занимаются организацией работы: чертят линии, организовывают места, в которых люди смогут пользоваться дезинфекторами, оборудуют всех своих охранников бесконтактными термометрами — сейчас закупают их, это основная проблема, - сказал Александр Сенкевич.
Также мэр добавил, что отдельно рассматривается вопрос открытия павильонов по торговле мясом.
— В принципе, разговор у нас остановился на одном: как будут работать павильоны по торговле мясом. Нюансы связаны с Госпотребслужбой, которая проверяет в лаборатории качество этого мяса. Мы связались с ними в телефонном режиме и они сообщили, что как только будет решение о снятии ограничения работы рынков на областной комиссии ТБНС и городская комиссия примет свое решение — после этого они готовы запускать торговлю мясом, - добавил Александр Сенкевич.
Также городской голова отметил, что за несоблюдение карантинных мер будут либо закрывать, либо штрафовать рынки.
— Полиция говорит, что будет закрывать и административно штрафовать те рынки, которые не будут соблюдать правила, установленные на государственном уровне, - добавил мэр.
Ранее сообщалось, что в скором времени в Николаеве могут запустить работу продовольственных рынков.
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Об этом он сказал сегодня, 29 апреля в ходе общения с журналистами, пишут НикВести.
— Сегодня мы встретились с представителями рынков, облпотребсоюза. Сегодня они занимаются организацией работы: чертят линии, организовывают места, в которых люди смогут пользоваться дезинфекторами, оборудуют всех своих охранников бесконтактными термометрами — сейчас закупают их, это основная проблема, - сказал Александр Сенкевич.
Также мэр добавил, что отдельно рассматривается вопрос открытия павильонов по торговле мясом.
— В принципе, разговор у нас остановился на одном: как будут работать павильоны по торговле мясом. Нюансы связаны с Госпотребслужбой, которая проверяет в лаборатории качество этого мяса. Мы связались с ними в телефонном режиме и они сообщили, что как только будет решение о снятии ограничения работы рынков на областной комиссии ТБНС и городская комиссия примет свое решение — после этого они готовы запускать торговлю мясом, - добавил Александр Сенкевич.
Также городской голова отметил, что за несоблюдение карантинных мер будут либо закрывать, либо штрафовать рынки.
— Полиция говорит, что будет закрывать и административно штрафовать те рынки, которые не будут соблюдать правила, установленные на государственном уровне, - добавил мэр.
Ранее сообщалось, что в скором времени в Николаеве могут запустить работу продовольственных рынков.