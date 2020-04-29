Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что администрации рынков Николаева уже готовятся к открытию: закупают бесконтактные термометры, дезинфекторы и чертят линии для соблюдения дистанции среди покупателей.

Об этом он сказал сегодня, 29 апреля в ходе общения с журналистами, пишут НикВести.

— Сегодня мы встретились с представителями рынков, облпотребсоюза. Сегодня они занимаются организацией работы: чертят линии, организовывают места, в которых люди смогут пользоваться дезинфекторами, оборудуют всех своих охранников бесконтактными термометрами — сейчас закупают их, это основная проблема, - сказал Александр Сенкевич.

Также мэр добавил, что отдельно рассматривается вопрос открытия павильонов по торговле мясом.

— В принципе, разговор у нас остановился на одном: как будут работать павильоны по торговле мясом. Нюансы связаны с Госпотребслужбой, которая проверяет в лаборатории качество этого мяса. Мы связались с ними в телефонном режиме и они сообщили, что как только будет решение о снятии ограничения работы рынков на областной комиссии ТБНС и городская комиссия примет свое решение — после этого они готовы запускать торговлю мясом, - добавил Александр Сенкевич.

Также городской голова отметил, что за несоблюдение карантинных мер будут либо закрывать, либо штрафовать рынки.

— Полиция говорит, что будет закрывать и административно штрафовать те рынки, которые не будут соблюдать правила, установленные на государственном уровне, - добавил мэр.

Ранее сообщалось, что в скором времени в Николаеве могут запустить работу продовольственных рынков.