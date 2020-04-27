В скором времени в Николаеве могут запустить работу продовольственных рынков.

Об этом сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич на своей странице в Facebook.

По словам мэра, в скором времени в городе могут частично запустить работу рынков. При этом он отметил, что в условиях пандемии коронавируса необходимо создать на рынках должные санитарные условия и придерживаться дистанции между людьми.

— Знаю, что остановка работы продовольственных рынков во время карантина сильно «ударила» по экономике многих жителей Николаева. Такие меры предотвращения распространения коронавируса правительство ввело для того, чтобы люди не скапливались в толпы. Однако уже в течение некоторого времени городская власть рассматривает возможность частичного запуска работы рынков. Наша главная цель — избежать скопления людей, обеспечить санитарные условия, социальную дистанцию у прилавков и на выходах из рынков, - написал Александр Сенкевич.

Также он добавил, что на сегодняшний день городская власть ждет решения и инструкции правительства о запуске рынков, в частности, в каком порядке это будет происходить и каких групп товаров будет касаться.

— Знаю, все уже устали от этих мер безопасности и каждый, кто задействован в этой сфере, с нетерпением ждет ослабления карантина. Я вас понимаю, но прошу ответственно отнестись к открытию рынков. Поскольку организовать должным образом их работу — не проблема. Сейчас главным вопросом остается ответственность самих жителей Николаева, - добавил Александр Сенкевич.

При этом Александр Сенкевич призвал жителей Николаева придерживатся карантинных мер в случае открытия городских рынков.

— У Николаевщины есть печально известный опыт с открытием рынка в Первомайске, когда сотни людей столпились возле него. Поэтому главным образом сегодня стоит вопрос не открытия рынков, а готовы ли жители города придерживаться тех требований, которые поставила государственная власть? Ведь правительство уже предупредило, что при первом же нарушены требований рынки снова закроют. Давайте не будем терять возможность запуска рынка и цивилизованно отнесемся к ослаблению карантинных мероприятий, - добавил городской голова.

Напомним, что вопреки требованиям карантина в Николаеве продолжают вести торговлю на рынке «Колос».

Также, мэр Львова Андрей Садовый обратился к премьер-министру и главному санитарному врачу Украины с просьбой разрешить работать продуктовым рынкам или дать возможность утверждать решение об их открытии местным властям.

С просьбой смягчить карантин в Украине и разрешить работу продуктовых рынков к правительству обратилась городские власти Днепра и Ивано-Франковска.