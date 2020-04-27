Мэр Львова Андрей Садовый обратился к премьер-министру и главному санитарному врачу Украины с просьбой разрешить работать продуктовым рынкам работать или дать возможность утверждать решение об их открытии местным властям.

Об этом Андорея Садовой написал на своей странцие в Facebook.

— Я понимаю ситуацию, в которой сегодня оказались владельцы продуктовых рынков, продавцы и фермеры. Товары быстро портятся, и времени мало. С другой стороны - покупатель, который покупает дорогие зарубежные товары, не имея права выбора. Есть также позиция эпидемиологов, которые говорят, что на открытом воздухе вирус распространяется значительно слабее. И все это понимание не имеет никакого значения, пока работа рынков запрещена на государственном уровне. Такое решение приняла государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Я обращаюсь к премьер-министру и главному санитарному врачу Украины с просьбой разрешить продуктовым рынкам работать или утверждать решение об их открытии на местном уровне. Каждый городской голова очень хорошо знает рынки своего города и чего от них ждать. Во Львове с начала карантина были жесткие правила: нарушаешь - закрываем. Но я бы очень не хотел, чтобы из-за одного-двух нарушителей страдали миллионы людей, - отметил Андрей Садовый.

Напомним, 16 марта городской голова Львова Андрей Садовый объявил о закрытии в городе большинства общественных заведений.