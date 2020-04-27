Городские власти Днепра и Ивано-Франковска обратилась с просьбой к правительству смягчить карантин в Украине и разрешить работу продуктовых рынков.

Об этом пишет «Слово и дело».

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив просит правительство смягчить карантин и разрешить работу малого и среднего бизнеса.

— Обращаюсь к правительству и президенту - время пересмотреть требования и позволить ряду бизнеса работать и во Франковске, и в Украине, поскольку от этого зависит жизнедеятельность страны и города», - отметил он и подчеркнул, что ситуация с коронавирусом в городе «хорошая».

Глава Днепропетровского областного совета Святослав Олейник заявил, что малый бизнес нужно открывать как можно быстрее.

— Малый бизнес надо открывать как можно быстрее. Из-за карантина у людей закончились деньги. Мы определим режим работы, который мог бы быть совместимым с режимом карантина — соблюдение дистанции в торговых помещениях, защитные средства и другое, - подчеркнул он.

Напомним, что мэр Львова Андрей Садовый обратился к премьер-министру и главному санитарному врачу Украины с просьбой разрешить работать продуктовым рынкам или дать возможность утверждать решение об их открытии местным властям.