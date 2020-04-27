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Городские власти Днепра и Ивано-Франковска обратилась с просьбой к правительству смягчить карантин в Украине и разрешить работу продуктовых рынков.
Об этом пишет «Слово и дело».
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив просит правительство смягчить карантин и разрешить работу малого и среднего бизнеса.
— Обращаюсь к правительству и президенту - время пересмотреть требования и позволить ряду бизнеса работать и во Франковске, и в Украине, поскольку от этого зависит жизнедеятельность страны и города», - отметил он и подчеркнул, что ситуация с коронавирусом в городе «хорошая».
Глава Днепропетровского областного совета Святослав Олейник заявил, что малый бизнес нужно открывать как можно быстрее.
— Малый бизнес надо открывать как можно быстрее. Из-за карантина у людей закончились деньги. Мы определим режим работы, который мог бы быть совместимым с режимом карантина — соблюдение дистанции в торговых помещениях, защитные средства и другое, - подчеркнул он.
Напомним, что мэр Львова Андрей Садовый обратился к премьер-министру и главному санитарному врачу Украины с просьбой разрешить работать продуктовым рынкам или дать возможность утверждать решение об их открытии местным властям.
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Городские власти Днепра и Ивано-Франковска обратилась с просьбой к правительству смягчить карантин в Украине и разрешить работу продуктовых рынков.
Об этом пишет «Слово и дело».
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив просит правительство смягчить карантин и разрешить работу малого и среднего бизнеса.
— Обращаюсь к правительству и президенту - время пересмотреть требования и позволить ряду бизнеса работать и во Франковске, и в Украине, поскольку от этого зависит жизнедеятельность страны и города», - отметил он и подчеркнул, что ситуация с коронавирусом в городе «хорошая».
Глава Днепропетровского областного совета Святослав Олейник заявил, что малый бизнес нужно открывать как можно быстрее.
— Малый бизнес надо открывать как можно быстрее. Из-за карантина у людей закончились деньги. Мы определим режим работы, который мог бы быть совместимым с режимом карантина — соблюдение дистанции в торговых помещениях, защитные средства и другое, - подчеркнул он.
Напомним, что мэр Львова Андрей Садовый обратился к премьер-министру и главному санитарному врачу Украины с просьбой разрешить работать продуктовым рынкам или дать возможность утверждать решение об их открытии местным властям.
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов