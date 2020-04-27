Вопреки требованиям карантина в Николаеве продолжают вести торговлю на рынке «Колос».

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Как известно, уже больше месяца в Украине, в том числе и в Николаеве, действуют ограничения на работу продуктовых и других рынков. Целью такого запрета является необходимость ограничить скопление людей, чтобы не допустить распространение коронавирусного заболевания COVID-19.

Однако, несмотря на ограничения, часть торговых точек на рынке «Колос» продолжает свою работу. На рынке торгуют как продуктами, так и непродовольственными товарами. На прошлой неделе на рынке торговали также и поминальными венками.

НикВести стали свидетелями визита на рынок представителей патрульной полиции, которые требовали остановить торговлю.

— Закрывайте все! Здесь ничего не продается! Давайте по домам!, - обратился полицейский к работникам «Колоса».

Общаясь с журналистами, торговцы рынка высказывают недовольство тем, что им запрещают работать. Они утверждают, что на рынке меньше людей, в отличие от супермаркетов, где никто не контролирует очереди.

— Отдельно стоящий магазин, продовольственная группа товаров. Вроде бы говорилось, что при соблюдении санитарных норм можно работать. Мы запускает по 1 человеку, работаем в масках, перчатках, есть антисептики. Причина того, что нас закрывают и не дают работать? Если супермаркеты, тот же «Велмарт», «АТБ» работают… там стоят очереди, никто не соблюдает. В этом «АТБ» люди один возле одного, как селедки в банке, как шпроты… И все в порядке. Почему у нас запрещено? Почему нас закрывают?, - сказал работник рынка.

Торговцы «Колоса» жалуются, что им нечем платить за аренду торговых точек, оплачивать коммунальные услуги, платить налоги.

— Пожалуйста, откройте рынки! Мы за открытие! Мы работаем с дезинфекторами, с перчатками, со всем. Мы очень просим! Это крик души! Это нереально… Открывайте рынки, пожалуйста. Это свежий воздух… Люди голодные ходят, не за что скупляться! Чем платить коммуналки? Чем за квартиру платить? Все равно будут где-то стоять люди и торговать. Только вы сделали антисанитарию такую…. А у нас на рынке все есть, все условия… Люди, как собаки, начали по стихийным рынкам ходить, это нормально? Государство что сделало? Люди бегают от одной стихийки к другой, чтобы продать себе на кусок хлеба. Это разве нормально, когда есть рынки, которые стоят закрытыми? Ввели карантин, а налог, причем 100% платить надо, аренду платить надо, склады 100%. Это нереально, а за что платить? Ввели карантин - дайте условия! Отмените все, отмените налог, отмените аренду, это не по-честному, - жалуются торговцы рынка.

ООО «Рынок Колос» зарегистрировано в декабре 2013 года. Директором компании является Сергей Куценко. Учредитель - Николаевский обюластной союз потребительских обществ».