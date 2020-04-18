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Жители Николаева, не смотря на введенные в городе карантинные ограничения, толпятся в очередях и снимают маски.
Об этом говорится в третьем выпуске программы «Хроники карантина. Николаев», которая выходит на НикВести.
Николаевцы в период карантина продолжают массово посещать рынки, в частности стихийный рынок на 11 Продольной, церковные храмы, магазины и банки не соблюдая дистанцию в метр друг от друга.
При этом улицы Николаева наполнены людьми — они гуляют по городу без средств индивидуальной защиты или же с приспущенными на лице масками.
Также, на детских площадках Николаева гуляют компании детей, находясь в непосредственной близости и контакте друг с другом без защитных масок.
Стоит отметить, что по состоянию на утро 18 апреля в Николаевской области зафиксировано 35 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19, из которых 24 — в Вознесенске и Вознесенском районе, 5 — в Николаеве, 4 — в Доманевском районе, 1 — в Южноукраинске и 1 — в Арбузинском районе.
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При этом, ранее мэр Николаева Александр Сенкевич напомнил жителям города, что умерших от коронавирусной инфекции COVID-19 будут хоронить в анатомических мешках в закрытых гробах на отдельном месте на кладбище и призвал подумать об этом прежде чем идти на Пасху в церковь.
Напомним, что 11 апреля на Николаевщине было зафиксировано два первых случая заболевания коронавирусом. Уже 12 апреля количество инфицированных в области составило 5 человек, а 14 апреля количество больных COVID-19 в Николаевской области выросло до 14 человек. 15 апреля количество инфицированных в области составило 22 человека. При этом был зафиксирован первый случай коронавируса в Николаеве — инфицированной оказалась 6-летняя девочка. По состоянию на утро 17 апреля в Николаевской области был зарегистрирован 31 подтвержденный случай COVID-19, из которых 4 случая зафиксировано в Николаеве: 2 инфицированных — 6-летняя девочка и ее дедушка, 1 — медсестра одной из городских больниц, 1 — 24-летняя девушка с пневмонией средней тяжести, которая проходит лечение на дому.
Кроме того, 17 апреля мэр Александр Сенкевич сообщил, что в Николаевской области подтвердили еще два случая заболевания инфекцией. Таким образом количество заболевших в городе увеличилось до 5, по области — до 33.
Состоянием на утро 18 апреля количество больных COVID-19 в Николаевской области составило 35 человек.
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Жители Николаева, не смотря на введенные в городе карантинные ограничения, толпятся в очередях и снимают маски.
Об этом говорится в третьем выпуске программы «Хроники карантина. Николаев», которая выходит на НикВести.
Николаевцы в период карантина продолжают массово посещать рынки, в частности стихийный рынок на 11 Продольной, церковные храмы, магазины и банки не соблюдая дистанцию в метр друг от друга.
При этом улицы Николаева наполнены людьми — они гуляют по городу без средств индивидуальной защиты или же с приспущенными на лице масками.
Также, на детских площадках Николаева гуляют компании детей, находясь в непосредственной близости и контакте друг с другом без защитных масок.
Стоит отметить, что по состоянию на утро 18 апреля в Николаевской области зафиксировано 35 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19, из которых 24 — в Вознесенске и Вознесенском районе, 5 — в Николаеве, 4 — в Доманевском районе, 1 — в Южноукраинске и 1 — в Арбузинском районе.
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При этом, ранее мэр Николаева Александр Сенкевич напомнил жителям города, что умерших от коронавирусной инфекции COVID-19 будут хоронить в анатомических мешках в закрытых гробах на отдельном месте на кладбище и призвал подумать об этом прежде чем идти на Пасху в церковь.
Напомним, что 11 апреля на Николаевщине было зафиксировано два первых случая заболевания коронавирусом. Уже 12 апреля количество инфицированных в области составило 5 человек, а 14 апреля количество больных COVID-19 в Николаевской области выросло до 14 человек. 15 апреля количество инфицированных в области составило 22 человека. При этом был зафиксирован первый случай коронавируса в Николаеве — инфицированной оказалась 6-летняя девочка. По состоянию на утро 17 апреля в Николаевской области был зарегистрирован 31 подтвержденный случай COVID-19, из которых 4 случая зафиксировано в Николаеве: 2 инфицированных — 6-летняя девочка и ее дедушка, 1 — медсестра одной из городских больниц, 1 — 24-летняя девушка с пневмонией средней тяжести, которая проходит лечение на дому.
Кроме того, 17 апреля мэр Александр Сенкевич сообщил, что в Николаевской области подтвердили еще два случая заболевания инфекцией. Таким образом количество заболевших в городе увеличилось до 5, по области — до 33.
Состоянием на утро 18 апреля количество больных COVID-19 в Николаевской области составило 35 человек.