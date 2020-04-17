Начальник управления здравоохранения городского совета Ирина Шамрай рассказала о четырех случаях заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Николаеве.

Об этом говорится в сюжете ТРК МАРТ.

В Николаеве на сегодняшний день зафиксировано 4 случая заболевания коронавирусом: 2 инфицированных — 6-летняя девочка и ее дедушка, 1 — медсестра одной из городских больниц, 1 — 24-летняя девушка с пневмонией средней тяжести, которая проходит лечение на дому.

— Первый случай — у нас заболела девочка 6-ти лет. Сегодня был подтвержден случай заболевания у ее дедушки, который на данный момент находится в инфекционном отделении. Подтвержден случай у медсестры одного из медучреждений города. Сейчас в учреждении проводятся противоэпидемиологические мероприятия, определяется круг контактных лиц. По предварительной информации, заболеваний инфекцией в этом учреждении нет, и подозрений также нет. Медсестра с 28 марта находилась дома и лечилась амбулаторно, а когда ухудшилось состояние она обратилась в медучреждение, ее обследовали и госпитализировали в областной инфекционный центр, где пребывает там с 14 апреля. Четвертый случай, который зарегистрирован — женщина 1996 года, которая, к сожалению, отказалась от госпитализации и проходил лечение с пневмонией средней тяжести на дому, - сказала Ирина Шамрай.

Реклама:

Всего, в Николаевской области и городе на сегодняшний день зафиксировано 31 подтвержденный случай коронавируса: 21 — в Вознесенске и Вознесенском районе; 4 — в Николаеве; 3 — в Доманевском районе; 1 — в Южноукраинске; 1 — в Первомайском районе и 1 — в Арбузинском районе.

Напомним, 9 апреля, Виктор Ляшко посетил Николаев, чтобы выяснить, почему в области нет заболевших коронавирусом. Он побывал в областной инфекционной больнице и пообщался с чиновниками и медработниками.

В частности, Виктор Ляшко опроверг информацию о том, что экспресс-тесты на коронавирус имеют всего 60% эффективности. Помимо этого, он рассказал, до его приезда, ночью, в вирусологической лаборатории были тайно отобраны образцы, чтобы перепроверить правильность тестов за пределами Николаевской области – они показали негативный результат.

Однако, после визита Виктор Ляшко заявил, что в Николаевской области имело место быть нарушение алгоритмов проведения тестирования на коронавирус.