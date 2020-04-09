Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко посетил Николаев, чтобы выяснить, почему в области нет заболевших коронавирусом. Он побывал в областной инфекционной больнице и пообщался с чиновниками и медработниками.

Об этом сообщают НикВести.

Главный санитарный врач пообщался с медиками и пациентами инфекционной больницы без чиновников и СМИ, а также осмотрел состояние нескольких отделений больницы, включая пятое инфекционное отделение и реанимационное отделение. Он рассказал, что больница требует ремонта, но само учреждение готово к приёму больных.

Виктор Ляшко рассказал, что инфекционная больница обеспечена средствами индивидуальной защиты, врачи готовы работать, однако медработники хотят большую зарплату и доплаты, обещанные Кабмином.

— Мы посмотрели больницу, которая обозначена как учреждение охраны здоровья, которое должно принимать больных с коронавирусным заболеванием. Это инфекционная областная больница, по которой мы прошлись, пообщались с медработниками, с главным врачом, посмотрели состояние подготовки. Она находится в состоянии, которое требует ремонта, капремонта. Но в то же время органы местного самоуправления сделали сегодня определенную работу и сейчас она перепрофилирована, готова принимать больных с коронавирусом. Поставлено 16 аппаратов ИВЛ, предусмотрены бригады реаниматологов, которые могут на них работать. Учреждение и медработники подготовлены. Учреждение обеспечено средствами индивидуальной защиты - как одноразовыми, так и многоразовыми, медработники хотят большую зарплату. Все они получат доплаты, - заявил на брифинге Виктор Ляшко по итогам визита в Николаев.

Также в комментарии журналистам он заявил, что проверил работу штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций, вирусологической лаборатории и отметил, что последняя может при необходимости делать до 500 ПЦР-тестов в день.

— В первую очередь посмотрели как заседает штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций, посмотрели вирусологическую лабораторию. Она готова делать до 500 тестов ПЦР в день, и в случае необходимости обеспечит всё, что нужно, - рассказал Виктор Ляшко.

Замминистра добавил, что говорил с руководителями медицинских учреждений и работниками лабораторий, осмотрел 2 лаборатории и его это «удовлетворило». Он пообещал делать все, чтобы врачи получили 300% доплату, которая предусмотрена законом.

— Сегодня я поговорил руководителями учреждений, с работниками лабораторий. Мне чётко показали две лаборатории, показали перспективный план разворачивания мощностей даже в этой лаборатории. Плюс специалисты четко знают, где можно дополнительно усиливать и увеличивать количество тестов. Поэтому это меня удовлетворило. Вопрос в том - сейчас будем смотреть другие алгоритмы... Мы будем делать все, чтобы они (медработники - прим.) получили доплату, которая предусмотрена законом, постановлением Кабмина о доплатах в 300% для тех, кто работает с коронавирусным заболеванием, - отметил Виктор Ляшко.

В свою очередь мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что показал заместителю министра, как проходит обустройство отделения интенсивной терапии в 3 городской больнице.

Напомним, что народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Ирина Аллахвердиева считает, что статистика по Николаевской области, где нет ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусом, не отображает реальную ситуацию в регионе.