|Скорость ветра:
|3.5 м/с
|Восход солнца:
|06:15
|Заход солнца:
|19:32
|Температура завтра:
|+22 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|06:16
|Заход солнца:
|19:43
|Температура завтра:
|+13 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.05 грн
|27.5 грн
|EUR
|29.25 грн
|29.9 грн
Народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Ирина Аллахвердиева считает, что статистика по Николаевской области, где нет ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусом, не отображает реальную ситуацию в регионе.
Такое мнение нардеп высказала в комментарии НикВести.
Ирина Аллахвердиева рассказала, что на сегодняшнем совещании с участием главного санитарного врача Украины Виктора Ляшкоподнимался вопрос алгоритма проведения тестов на коронавирус, в котором могли быть допущены ошибки. Однако, по словам нардепа, чиновники уверены в достоверности статистики, согласно которой в Николаевской области нет подтвержденных случаев заболевания.
— Наша область остается загадкой, почему нет ни одного обнаруженного случая. Этот вопрос поднимался, но оценку давать сложно. Вы же понимаете. Наши чиновники уверены, что ошибок нет и так статистика, которая есть на сегодняшний день — она правильная, - сказала Ирина Аллахвердиева.
Также она добавила, что, по ее мнению, данная статистика не отображает реальную ситуацию в области.
— Я не верю этой информации, потому что находясь 4 дня в Николаеве я наблюдаю а тем количеством людей, которые передвигаются по городу без масок — средств защиты нет. На самом деле, город наполнен людьми — это касается и Соборной площади, и Яхт-клуба, это касается всех парков, лесных зон. Очень много людей без средств защиты. Очень жаль, что контроль отсутствует, - сказала Ирина Аллахвердиева.
Стоит отметить, что на сегодняшний день Николаевская область остается единственной в Украине, где не зарегистрировано ни одного случая коронавируса.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский на совещании с регионами интересовался, почему в Николаевской области нет коронавируса. При этом замминистра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в МОЗ проверят Николаевскую область на отсутствие зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19.
Ранее, глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник заявил, что Николаевская область готова к возможной вспышке коронавируса, а медики обеспечены всем необходимым. При этом Александр Стадник надеется, что именно с Николаевщины начнется прогресс в завершении пандемии по Украине. После чего глава ОГА сказал, что в регионе до сих пор нет подтвержденных случаев заболевания благодаря действиям властей, которые работают на опережение.
|
Це був поворотний день у новітній історії УкраїниТарас Креминь
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь
Народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Ирина Аллахвердиева считает, что статистика по Николаевской области, где нет ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусом, не отображает реальную ситуацию в регионе.
Такое мнение нардеп высказала в комментарии НикВести.
Ирина Аллахвердиева рассказала, что на сегодняшнем совещании с участием главного санитарного врача Украины Виктора Ляшкоподнимался вопрос алгоритма проведения тестов на коронавирус, в котором могли быть допущены ошибки. Однако, по словам нардепа, чиновники уверены в достоверности статистики, согласно которой в Николаевской области нет подтвержденных случаев заболевания.
— Наша область остается загадкой, почему нет ни одного обнаруженного случая. Этот вопрос поднимался, но оценку давать сложно. Вы же понимаете. Наши чиновники уверены, что ошибок нет и так статистика, которая есть на сегодняшний день — она правильная, - сказала Ирина Аллахвердиева.
Также она добавила, что, по ее мнению, данная статистика не отображает реальную ситуацию в области.
— Я не верю этой информации, потому что находясь 4 дня в Николаеве я наблюдаю а тем количеством людей, которые передвигаются по городу без масок — средств защиты нет. На самом деле, город наполнен людьми — это касается и Соборной площади, и Яхт-клуба, это касается всех парков, лесных зон. Очень много людей без средств защиты. Очень жаль, что контроль отсутствует, - сказала Ирина Аллахвердиева.
Стоит отметить, что на сегодняшний день Николаевская область остается единственной в Украине, где не зарегистрировано ни одного случая коронавируса.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский на совещании с регионами интересовался, почему в Николаевской области нет коронавируса. При этом замминистра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в МОЗ проверят Николаевскую область на отсутствие зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19.
Ранее, глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник заявил, что Николаевская область готова к возможной вспышке коронавируса, а медики обеспечены всем необходимым. При этом Александр Стадник надеется, что именно с Николаевщины начнется прогресс в завершении пандемии по Украине. После чего глава ОГА сказал, что в регионе до сих пор нет подтвержденных случаев заболевания благодаря действиям властей, которые работают на опережение.
|
Це був поворотний день у новітній історії УкраїниТарас Креминь
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь