Народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Ирина Аллахвердиева считает, что статистика по Николаевской области, где нет ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусом, не отображает реальную ситуацию в регионе.

Такое мнение нардеп высказала в комментарии НикВести.

Ирина Аллахвердиева рассказала, что на сегодняшнем совещании с участием главного санитарного врача Украины Виктора Ляшкоподнимался вопрос алгоритма проведения тестов на коронавирус, в котором могли быть допущены ошибки. Однако, по словам нардепа, чиновники уверены в достоверности статистики, согласно которой в Николаевской области нет подтвержденных случаев заболевания.

— Наша область остается загадкой, почему нет ни одного обнаруженного случая. Этот вопрос поднимался, но оценку давать сложно. Вы же понимаете. Наши чиновники уверены, что ошибок нет и так статистика, которая есть на сегодняшний день — она правильная, - сказала Ирина Аллахвердиева.

Также она добавила, что, по ее мнению, данная статистика не отображает реальную ситуацию в области.

— Я не верю этой информации, потому что находясь 4 дня в Николаеве я наблюдаю а тем количеством людей, которые передвигаются по городу без масок — средств защиты нет. На самом деле, город наполнен людьми — это касается и Соборной площади, и Яхт-клуба, это касается всех парков, лесных зон. Очень много людей без средств защиты. Очень жаль, что контроль отсутствует, - сказала Ирина Аллахвердиева.

Стоит отметить, что на сегодняшний день Николаевская область остается единственной в Украине, где не зарегистрировано ни одного случая коронавируса.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский на совещании с регионами интересовался, почему в Николаевской области нет коронавируса. При этом замминистра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в МОЗ проверят Николаевскую область на отсутствие зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19.

Ранее, глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник заявил, что Николаевская область готова к возможной вспышке коронавируса, а медики обеспечены всем необходимым. При этом Александр Стадник надеется, что именно с Николаевщины начнется прогресс в завершении пандемии по Украине. После чего глава ОГА сказал, что в регионе до сих пор нет подтвержденных случаев заболевания благодаря действиям властей, которые работают на опережение.