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Министерство здравоохранения направит в Николаевскую область комиссию, которая проверит правильность тестирования на коронавирус в регионе.
Такое решение было принято по итогам селекторного совещания Президента Украины Владимира Зеленского с представителями местной власти.
Отмечается, что глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник сообщил, что сейчас в областной инфекционной больнице находится 9 пациентов с подозрением на коронавирус. Но пока ни один тест не показал положительного результата.
Николаевский городской голова Александр Сенкевич сообщил, что губернатор Николаевщины решил лично пригласить комиссию из Минздрава.
«Глава облгосадминистрации предложил, чтобы он написал письмо и официально пригласил эту комиссию МОЗ. Чтобы это не было угрозой «Мы вам комиссию направим». Пригласим комиссию, чтобы они проверили все процессы, все цепочки принятия решений, проверили, как забираются анализы, и предоставили свои рекомендации. Правильно ли мы все делаем или что-то скрываем», — сказал он.
Также Александр Сенкевич сообщил, что в это же время год назад в Николаеве было зарегистрировано 63 случая пневмонии, а на сегодняшний день зарегистрировано 32 таких случая.
Он объяснил такую разницу тем, что люди сейчас находятся на карантине и не подвергаются дополнительным рискам.
Ранее в МОЗ заявили, что рассмотрят феномен Николаевской области, где нет ни одного случая коронавируса.
Напомним, глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник заявил, что Николаевская область готова к возможной вспышке коронавируса, а медики обеспечены всем необходимым. При этом Александр Стадник надеется, что именно с Николаевщины начнется прогресс в завершении пандемии по Украине. После чего глава ОГА сказал, что в регионе до сих пор нет подтвержденных случаев заболевания благодаря действиям властей, которые работают на опережение.
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Министерство здравоохранения направит в Николаевскую область комиссию, которая проверит правильность тестирования на коронавирус в регионе.
Такое решение было принято по итогам селекторного совещания Президента Украины Владимира Зеленского с представителями местной власти.
Отмечается, что глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник сообщил, что сейчас в областной инфекционной больнице находится 9 пациентов с подозрением на коронавирус. Но пока ни один тест не показал положительного результата.
Николаевский городской голова Александр Сенкевич сообщил, что губернатор Николаевщины решил лично пригласить комиссию из Минздрава.
«Глава облгосадминистрации предложил, чтобы он написал письмо и официально пригласил эту комиссию МОЗ. Чтобы это не было угрозой «Мы вам комиссию направим». Пригласим комиссию, чтобы они проверили все процессы, все цепочки принятия решений, проверили, как забираются анализы, и предоставили свои рекомендации. Правильно ли мы все делаем или что-то скрываем», — сказал он.
Также Александр Сенкевич сообщил, что в это же время год назад в Николаеве было зарегистрировано 63 случая пневмонии, а на сегодняшний день зарегистрировано 32 таких случая.
Он объяснил такую разницу тем, что люди сейчас находятся на карантине и не подвергаются дополнительным рискам.
Ранее в МОЗ заявили, что рассмотрят феномен Николаевской области, где нет ни одного случая коронавируса.
Напомним, глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник заявил, что Николаевская область готова к возможной вспышке коронавируса, а медики обеспечены всем необходимым. При этом Александр Стадник надеется, что именно с Николаевщины начнется прогресс в завершении пандемии по Украине. После чего глава ОГА сказал, что в регионе до сих пор нет подтвержденных случаев заболевания благодаря действиям властей, которые работают на опережение.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь