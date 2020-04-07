В Министерстве здравоохранения Украины проверят Николаевскую область на отсутствие зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сказал замминистра охраны здоровья, главный санитарный врач Виктор Ляшко во время брифинга во вторник, 7 апреля, пишут НикВести.

— Случаи подозрения зарегистрированы во всех регионах Украины. В то же время ни одного случая не зарегистрировано в Николаевской области. Поэтому у нас сегодня работают бригады медработников, в состав которых входят представители Министерства здравоохранения, Национальной службы здоровья Украины, Государственной службы чрезвычайных ситуаций, а также отдельно от них работают эксперты-вирусологи. Поэтому феномен Николаевской области будет детально рассмотрен, почему не зарегистрировано ни одного случая — реальная ли это картина или нарушение алгоритма, - сказал Виктор Ляшко.

Стоит отметить, что на сегодняшний день Николаевская область остается единственной в Украине, где не зарегистрировано ни одного случая коронавируса.

Напомним, глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник заявил, что Николаевская область готова к возможной вспышке коронавируса, а медики обеспечены всем необходимым. При этом Александр Стадник надеется, что именно с Николаевщины начнется прогресс в завершении пандемии по Украине. После чего глава ОГА сказал, что в регионе до сих пор нет подтвержденных случаев заболевания благодаря действиям властей, которые работают на опережение.