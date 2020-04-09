Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко опроверг информацию о том, что экспресс-тесты на коронавирус имеют всего 60% эффективности.

Об этом он рассказал во время визита в Николаев, передают НикВести.

Виктор Ляшко отметил, что экспресс-тесты используют лечащие врачи для того, чтобы определить тактику ведения пациентов с коронавирусом.

— Что касается экспресс-тестов, они проводятся для санитарной сортировки, это первый этап, когда проводят. Там все зависит от того, на какие сутки инфицирования проводится этот тест. Его использует именно лечащий врач для того, чтобы принимать в дальнейшем решение и тактику ведения больного коронавирусным заболеванием, — отметил он.

Главный санитарный врач Украины также добавил, что экспресс-тесты, которые используются в Украине, имеют 95% информативности. Он сообщил, что их целесообразнее проводить уже после того, как в стране начнется вспышка заболевания, чтобы определить количество переболевших вирусом бессимптомно.

— Я не знаю, откуда у вас цифры про 50% эффективности. В самой инструкции производителя, если он допущен к обороту на территории Украины, указывается про 95%, главный вопрос в периоде времени, когда проводится исследование. Там есть два иммуноглобулина, первый показывает на 5-й день инфицирования, а второй на 14. В большинстве своем, экспресс-тесты будут проводиться после того, как произойдет вспышка, чтобы определить количество людей, которые переболели бессимптомно и могли не знать о болезни, — подчеркнул он.

Напомним, 24 марта мэр Александр Сенкевич, после того, как Николаев получил первую партию быстрых тестов и наборов для ПЦР-анализа, сказал о том, что экспресс-тесты информативны всего на 60%.

— Николаев получил от Министерства здравоохранения 5000 быстрых тестов на коронавирус, информативность которых составляет около 60%, — написал Александр Сенкевич.

Ранее сообщалось, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко считает, что доплаты от правительства должны получать не только те медработники, которые работают с подтвержденными случаями коронавирусного заболевания, а все, кто работает с больными с подозрением на COVID-19.

Напомним, в ходе визита Виктор Ляшко проверил работу лабораторного центра, посетил инфекционную больницу в Николаеве и посмотрел, как работает мобильная бригада по отбору материалов у больных для проведения ПЦР-анализов на коронавирусное заболевание COVID-19.

Как известно, Николаевская область остается единственной в Украине, где официально не зафиксированого ни одного случая заболевания на коронавирус COVID-19.

Народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Ирина Аллахвердиева считает, что статистика по Николаевской области, где нет ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусом, не отображает реальную ситуацию в регионе.