Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко считает, что доплаты от правительства должны получать не только те медработники, которые работают с подтвержденными случаями коронавирусного заболевания, а все, кто работает с больными с подозрением на COVID-19.

Такое мнение Виктор Ляшко высказал во время брифинга по итогам визита в Николаев, сегодня, 9 апреля, - передают НикВести.

По его мнению, увеличенную зарплату, обещанную правительством, а также доплаты от местных властей должны получить все врачи, вне зависимости от подтвержденных случаев заболевания.

– Медики готовы работать, хотят увеличенную зарплату, поэтому надо работать в этом направлении. Они хотят получать доплаты, которые обещало правительство. Я думаю, что все это будет, без разницы, будут ли случаи или нет. Всех, кто работает сегодня с подозрением на коронавирусное заболевание, получат обещанные правительством доплаты, а также доплаты, обещанные органами местного самоуправления и исполнительной власти, - сказал Виктор Ляшко.

Напомним, в ходе визита Виктор Ляшко проверил работу лабораторного центра, посетил инфекционную больницу в Николаеве и посмотрел, как работает мобильная бригада по отбору материалов у больных для проведения ПЦР-анализов на коронавирусное заболевание COVID-19.

Как известно, Николаевская область остается единственной в Украине, где официально не зафиксированого ни одного случая заболевания на коронавирус COVID-19.

Народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Ирина Аллахвердиева считает, что статистика по Николаевской области, где нет ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусом, не отображает реальную ситуацию в регионе.