|Скорость ветра:
|1.9 м/с
|Восход солнца:
|06:15
|Заход солнца:
|19:32
|Температура завтра:
|+22 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|06:16
|Заход солнца:
|19:43
|Температура завтра:
|+13 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.05 грн
|27.5 грн
|EUR
|29.3 грн
|30.05 грн
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко считает, что доплаты от правительства должны получать не только те медработники, которые работают с подтвержденными случаями коронавирусного заболевания, а все, кто работает с больными с подозрением на COVID-19.
Такое мнение Виктор Ляшко высказал во время брифинга по итогам визита в Николаев, сегодня, 9 апреля, - передают НикВести.
По его мнению, увеличенную зарплату, обещанную правительством, а также доплаты от местных властей должны получить все врачи, вне зависимости от подтвержденных случаев заболевания.
– Медики готовы работать, хотят увеличенную зарплату, поэтому надо работать в этом направлении. Они хотят получать доплаты, которые обещало правительство. Я думаю, что все это будет, без разницы, будут ли случаи или нет. Всех, кто работает сегодня с подозрением на коронавирусное заболевание, получат обещанные правительством доплаты, а также доплаты, обещанные органами местного самоуправления и исполнительной власти, - сказал Виктор Ляшко.
Напомним, в ходе визита Виктор Ляшко проверил работу лабораторного центра, посетил инфекционную больницу в Николаеве и посмотрел, как работает мобильная бригада по отбору материалов у больных для проведения ПЦР-анализов на коронавирусное заболевание COVID-19.
Как известно, Николаевская область остается единственной в Украине, где официально не зафиксированого ни одного случая заболевания на коронавирус COVID-19.
Народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Ирина Аллахвердиева считает, что статистика по Николаевской области, где нет ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусом, не отображает реальную ситуацию в регионе.
|
Це був поворотний день у новітній історії УкраїниТарас Креминь
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко считает, что доплаты от правительства должны получать не только те медработники, которые работают с подтвержденными случаями коронавирусного заболевания, а все, кто работает с больными с подозрением на COVID-19.
Такое мнение Виктор Ляшко высказал во время брифинга по итогам визита в Николаев, сегодня, 9 апреля, - передают НикВести.
По его мнению, увеличенную зарплату, обещанную правительством, а также доплаты от местных властей должны получить все врачи, вне зависимости от подтвержденных случаев заболевания.
– Медики готовы работать, хотят увеличенную зарплату, поэтому надо работать в этом направлении. Они хотят получать доплаты, которые обещало правительство. Я думаю, что все это будет, без разницы, будут ли случаи или нет. Всех, кто работает сегодня с подозрением на коронавирусное заболевание, получат обещанные правительством доплаты, а также доплаты, обещанные органами местного самоуправления и исполнительной власти, - сказал Виктор Ляшко.
Напомним, в ходе визита Виктор Ляшко проверил работу лабораторного центра, посетил инфекционную больницу в Николаеве и посмотрел, как работает мобильная бригада по отбору материалов у больных для проведения ПЦР-анализов на коронавирусное заболевание COVID-19.
Как известно, Николаевская область остается единственной в Украине, где официально не зафиксированого ни одного случая заболевания на коронавирус COVID-19.
Народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Ирина Аллахвердиева считает, что статистика по Николаевской области, где нет ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусом, не отображает реальную ситуацию в регионе.
|
Це був поворотний день у новітній історії УкраїниТарас Креминь
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь