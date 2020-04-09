Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко намерен проверить работу лабораторного центра, посетить инфекционную больницу в Николаеве и посмотреть, как работает мобильная бригада по отбору материалов у больных для проведения ПЦР-анализов на коронавирусное заболевание COVID-19.

Об этом он рассказал сегодня, 9 апреля, в комментарии журналистам в Николаеве, сообщают НикВести.

Главный санитарный врач допускает, что лабораторный центр в Николаеве, где проводят исследования на коронавирус, работает безупречно.

— Я не думаю, что здесь есть ошибки именно в тестировании. Есть вопрос, возможно, где-то не работают алгоритмы, когда не вовремя доставляют материалы в нашей лаборатории. Недавно тут в лаборатории была группа вирусологов национального уровня, которая пересматривала, настраивала все алгоритмы. Лаборатория должна работать безупречно. Сейчас посмотрим учреждения здравоохранения, экстренную медицинскую помощь, как функционируют мобильные бригады по отбору материалов, как семейные врачи направляют на отбор материала. Посмотрим, где возможный сбой, а возможно, нет никакого сбоя, и Николаевская область работает безупречно, - сказал Виктор Ляшко.

После этого он направился в здание областного лабораторного центра, где проводит закрытое совещание с участием главного санврача Николаевщины Владимира Клочко, вице-губернатора Александра Трайтли, начальника облздрава Павла Георгиева. Позже в кабинет также зашла народный депутат Украины Ирина Аллахвердиева.

Как известно, Николаевская область остается единственной в Украине, где официально не зафиксированого ни одного случая заболевания на коронавирус COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Украине за сутки зафиксировано 224 новых случая коронавируса