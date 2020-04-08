Главный санитарный врач Николаевской области Владимир Клочко рассказал, что со вчерашнего дня в регионе начали проводить больным пневмонией выборочное тестирование на коронавирус.

Об этом чиновник рассказал сегодня, 8 апреля, во время брифинга в Николаевской ОГА, пишут НикВести.

При этом, стало известно, что приказ Минздрава о проведении выборного тестирования на COVID-19 было еще неделю назад, 2 апреля. В Херсоне эти анализы выполняются с 1 апреля.

— Приказ от 2 числа, все правильно. Все зависело от количества имеющихся тест-систем. Да, мы их взяли. Но это не так просто. Сегодня 8 число, со вчерашнего дня нам начали поступать… Организовать забор материала… Для того, чтобы это тестирование проводилось, его должны проводить люди, которые обучены умеют отбирать материал… Проводилось обучение у нас в вирусологической лаборатории. Потому что если брать необученный персонал - это просто трата государственных средств ни на что. Приказ - это бумага, а внедрение в действие, в практику, требует определенного времени. Со вчерашнего дня, с 7 апреля, мы уже получили 24 таких материала. Обучаются у нас люди в вирусологической лаборатории, знают, как правильно отобрать. Нужно было дать указание именно кого и как обследовать. Я считаю что мы своевременно включились в работу, - сказал Владимир Клочко.

Он отметил, что за период с 1 марта в Николаевской области статус подозреваемых на COVID-2019 имели 79 человек. Из них ПЦР-исследование прошли 74 человека, получено 64 отрицательных результата, остальные в работе.

При этом, Владимир Клочко выступил против массового тестирования николаевцев на коронавирусное заболевание.

— Мы расширяем круг поиска, дабы ничего не упустить…. Не просто так «Хочу и обследуюсь», нет. Быстрые тесты, ПЦР-исследование - это все только по показаниям, которые определяет медицинский работник. Если человек хочет сам обследоваться, прийти к своему врачу, это его право, но вопрос, зачем ему проводить это обследование. Вчера на селекторном совещании наш министр четко обозначил, что достоверность этих тестов всего лишь не более 50%, я хочу, чтобы наши жители тоже это понимали. Достоверными являются обследование на ПЦР, и только у человека, у которого есть подозрение на заболевание. Это достоверный метод для установления диагноза, который назначает медик. ЭТо когда человек пребывал за границей, или мы знаем, что он находится в контакте с тем человеком, у которого есть подозрение на коронавирус, - рассказал Владимир Клочко.

Ранее сообщалось, что в результате медицинской реформы Николаевская областная инфекционная больница получит в этом году 14 миллионов гривен государственного финансирования, чего недостаточно для нормального функционирования медучреждения.