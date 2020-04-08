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В результате медицинской реформы Николаевская областная инфекционная больница получит в этом году 14 миллионов гривен государственного финансирования, чего недостаточно для нормального функционирования медучреждения.
Об этом сегодня, 8 апреля, во время брифинга рассказал начальник управления здравоохранения Николаевской ОГА Павел Георгиев, - пишет НикВести.
— С 1 апреля все наши лечебные учреждения, в том числе и центр инфекционных заболеваний, начали работать по-новому, то есть, за оказанную услугу. Центр инфекционных заболеваний сделал все вовремя, как и все наши лечебные учреждения третьего уровня. Превратился из бюджетного в коммунальное некоммерческое предприятие, заключил договор с Национальной службой здоровья и согласно с тем пакетом, который Национальная служба здоровья согласовала, наша больница областная инфекционная получит в этом году на 9 месяцев 14 с лишним миллионов гривен. Это, конечно, очень маленькая сумма, конечно, немного не хватает для того, чтобы это учреждение функционировало, как обычно. Но это то, что Национальная служба здоровья сегодня в тех рамках закона смогла с ними заключить, - сказал Павел Георгиев.
При этом, он надеется, что, учитывая ситуацию с распространением коронавируса, Министерство здравоохранения дофинансирует инфекционные больницы.
— Но вы все видите ситуацию в стране, и уже больше месяца идут разговоры, я думаю, они перейдут в реальность, что наши инфекционные больницы будут дофинансированы Министерством здравоохранения, - сказал Павел Георгиев.
Также чиновник надеется, на финансовую помощь со стороны Николаевского областного совета.
— И второй вопрос, депутаты, я думаю, что в ближайшее время все-таки соберутся и выделят дополнительные деньги для областной инфекционной больницы именно на зарплаты сотрудников. Плюс, вчера на селекторном совещании с премьер-министром премьер акцентировал внимание, что заканчивается подготовка всех документов, будет в ближайшее время распоряжение, где будет определена процедура выплаты 300% людям, которые будут участвовать в ликвидации последствий, - сказал Павел Георгиев.
Ранее сообщалось, что главный врач Николаевского областного центра лечения инфекционных болезней Светлана Федорова заявила, что больнице нечем платить заработную плату сотрудникам.
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В результате медицинской реформы Николаевская областная инфекционная больница получит в этом году 14 миллионов гривен государственного финансирования, чего недостаточно для нормального функционирования медучреждения.
Об этом сегодня, 8 апреля, во время брифинга рассказал начальник управления здравоохранения Николаевской ОГА Павел Георгиев, - пишет НикВести.
— С 1 апреля все наши лечебные учреждения, в том числе и центр инфекционных заболеваний, начали работать по-новому, то есть, за оказанную услугу. Центр инфекционных заболеваний сделал все вовремя, как и все наши лечебные учреждения третьего уровня. Превратился из бюджетного в коммунальное некоммерческое предприятие, заключил договор с Национальной службой здоровья и согласно с тем пакетом, который Национальная служба здоровья согласовала, наша больница областная инфекционная получит в этом году на 9 месяцев 14 с лишним миллионов гривен. Это, конечно, очень маленькая сумма, конечно, немного не хватает для того, чтобы это учреждение функционировало, как обычно. Но это то, что Национальная служба здоровья сегодня в тех рамках закона смогла с ними заключить, - сказал Павел Георгиев.
При этом, он надеется, что, учитывая ситуацию с распространением коронавируса, Министерство здравоохранения дофинансирует инфекционные больницы.
— Но вы все видите ситуацию в стране, и уже больше месяца идут разговоры, я думаю, они перейдут в реальность, что наши инфекционные больницы будут дофинансированы Министерством здравоохранения, - сказал Павел Георгиев.
Также чиновник надеется, на финансовую помощь со стороны Николаевского областного совета.
— И второй вопрос, депутаты, я думаю, что в ближайшее время все-таки соберутся и выделят дополнительные деньги для областной инфекционной больницы именно на зарплаты сотрудников. Плюс, вчера на селекторном совещании с премьер-министром премьер акцентировал внимание, что заканчивается подготовка всех документов, будет в ближайшее время распоряжение, где будет определена процедура выплаты 300% людям, которые будут участвовать в ликвидации последствий, - сказал Павел Георгиев.
Ранее сообщалось, что главный врач Николаевского областного центра лечения инфекционных болезней Светлана Федорова заявила, что больнице нечем платить заработную плату сотрудникам.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь